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Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае - РИА Новости, 20.05.2025
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10:23 20.05.2025 (обновлено: 10:47 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/raschet--2018001392.html
Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае
Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае - РИА Новости, 20.05.2025
Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае
Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за полмесяца уничтожил около десяти огневых точек ВСУ и до 15 РИА Новости, 20.05.2025
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2025-05-20T10:47:00+03:00
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 20 мая - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за полмесяца уничтожил около десяти огневых точек ВСУ и до 15 человек личного состава противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Постоянно работаем в режиме поиска и уничтожения. В течение полумесяца нашим расчётом были выявлены около десяти закрепленных огневых точек. Все они были уничтожены. По личному составу, по предварительным подсчётам, только нами уничтожено до отделения - около 15 человек", - заявил "Вохан" . "Работу продолжаем", - добавил он.
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае

Около 10 огневых точек и до 15 военных ВСУ уничтожил расчет БПЛА "Днепра" в мае

© Минобороны РоссииРасчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" уничтожил около 10 огневых точек ВСУ в районе Работино
Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии российской группировки Днепр уничтожил около 10 огневых точек ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Минобороны России
Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" уничтожил около 10 огневых точек ВСУ в районе Работино
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 20 мая - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за полмесяца уничтожил около десяти огневых точек ВСУ и до 15 человек личного состава противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан".
"Постоянно работаем в режиме поиска и уничтожения. В течение полумесяца нашим расчётом были выявлены около десяти закрепленных огневых точек. Все они были уничтожены. По личному составу, по предварительным подсчётам, только нами уничтожено до отделения - около 15 человек", - заявил "Вохан" .
"Работу продолжаем", - добавил он.
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