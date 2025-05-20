https://ria.ru/20250520/raschet--2018001392.html

Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае

Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае - РИА Новости, 20.05.2025

Расчет группировки "Днепр" уничтожил около десяти огневых точек ВСУ в мае

Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за полмесяца уничтожил около десяти огневых точек ВСУ и до 15 РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:23:00+03:00

2025-05-20T10:23:00+03:00

2025-05-20T10:47:00+03:00

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 20 мая - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России за полмесяца уничтожил около десяти огневых точек ВСУ и до 15 человек личного состава противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "Постоянно работаем в режиме поиска и уничтожения. В течение полумесяца нашим расчётом были выявлены около десяти закрепленных огневых точек. Все они были уничтожены. По личному составу, по предварительным подсчётам, только нами уничтожено до отделения - около 15 человек", - заявил "Вохан" . "Работу продолжаем", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность