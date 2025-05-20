Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/rada-2018119276.html
В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ
В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ
В бюджете Украины не хватает 400–500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов) для финансирования ВСУ, заявил во вторник депутат Верховной рады... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:10:00+03:00
2025-05-20T19:10:00+03:00
в мире
украина
сша
ирина геращенко
джо байден
нина южанина
вооруженные силы украины
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В бюджете Украины не хватает 400–500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов) для финансирования ВСУ, заявил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По словам Железняка, вносить изменения в госбюджет на 2025 год правительство планирует только после завершения очередного пересмотра программы с МВФ, который ожидается в конце июня. "С сегодняшнего дня неделю начинает работать миссия МВФ по восьмому пересмотру программы EFF (Extended Fund Facility - ред.). Но здесь есть дополнительный вызов. Я писал, что в бюджете не хватает на военные расходы минимум 200 миллиардов. Так вот, я ошибся. Цифра необходимых изменений в бюджет-2025 будет как минимум в два раза больше: надо будет найти от 400-500 миллиардов гривен", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация идентична прошлогодней, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные. По мнению парламентария, в случае одобрения восьмого пересмотра программы МВФ в конце июня правительство Украины оперативно инициирует пересмотр госбюджета, чтобы до августа учесть новые финансовые потребности, в том числе дополнительное финансирование для ВСУ. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом. "Летом заканчивается пакет военной помощи Байдена, и пока что в американском бюджете не предусмотрены новые поставки оружия Украине", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По словам парламентария, в Раде уже несколько месяцев лежит обращение к конгрессу США с призывом продолжить вооруженную поддержку ВСУ, которое категорически отказываются выносить на рассмотрение депутаты партии "Слуга народа". Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018092153.html
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993636119.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, ирина геращенко, джо байден, нина южанина, вооруженные силы украины, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Ирина Геращенко, Джо Байден, Нина Южанина, Вооруженные силы Украины, МВФ, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ

Депутат Рады Железняк: в бюджете Украины не хватает денег для финансирования ВСУ

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В бюджете Украины не хватает 400–500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов) для финансирования ВСУ, заявил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По словам Железняка, вносить изменения в госбюджет на 2025 год правительство планирует только после завершения очередного пересмотра программы с МВФ, который ожидается в конце июня.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев счел поддержку Украины Всемирным банком финансированием конфликта
Вчера, 17:10
"С сегодняшнего дня неделю начинает работать миссия МВФ по восьмому пересмотру программы EFF (Extended Fund Facility - ред.). Но здесь есть дополнительный вызов. Я писал, что в бюджете не хватает на военные расходы минимум 200 миллиардов. Так вот, я ошибся. Цифра необходимых изменений в бюджет-2025 будет как минимум в два раза больше: надо будет найти от 400-500 миллиардов гривен", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация идентична прошлогодней, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные. По мнению парламентария, в случае одобрения восьмого пересмотра программы МВФ в конце июня правительство Украины оперативно инициирует пересмотр госбюджета, чтобы до августа учесть новые финансовые потребности, в том числе дополнительное финансирование для ВСУ.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом. "Летом заканчивается пакет военной помощи Байдена, и пока что в американском бюджете не предусмотрены новые поставки оружия Украине", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По словам парламентария, в Раде уже несколько месяцев лежит обращение к конгрессу США с призывом продолжить вооруженную поддержку ВСУ, которое категорически отказываются выносить на рассмотрение депутаты партии "Слуга народа".
Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.
Тушение пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину
14 января, 13:02
 
В миреУкраинаСШАИрина ГеращенкоДжо БайденНина ЮжанинаВооруженные силы УкраиныМВФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала