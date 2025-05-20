https://ria.ru/20250520/rada-2018119276.html

В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ

В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025

В Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ

В бюджете Украины не хватает 400–500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов) для финансирования ВСУ, заявил во вторник депутат Верховной рады... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:10:00+03:00

2025-05-20T19:10:00+03:00

2025-05-20T19:10:00+03:00

в мире

украина

сша

ирина геращенко

джо байден

нина южанина

вооруженные силы украины

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В бюджете Украины не хватает 400–500 миллиардов гривен (от 9,6 до 12 миллиардов долларов) для финансирования ВСУ, заявил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По словам Железняка, вносить изменения в госбюджет на 2025 год правительство планирует только после завершения очередного пересмотра программы с МВФ, который ожидается в конце июня. "С сегодняшнего дня неделю начинает работать миссия МВФ по восьмому пересмотру программы EFF (Extended Fund Facility - ред.). Но здесь есть дополнительный вызов. Я писал, что в бюджете не хватает на военные расходы минимум 200 миллиардов. Так вот, я ошибся. Цифра необходимых изменений в бюджет-2025 будет как минимум в два раза больше: надо будет найти от 400-500 миллиардов гривен", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация идентична прошлогодней, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные. По мнению парламентария, в случае одобрения восьмого пересмотра программы МВФ в конце июня правительство Украины оперативно инициирует пересмотр госбюджета, чтобы до августа учесть новые финансовые потребности, в том числе дополнительное финансирование для ВСУ. В свою очередь депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом. "Летом заканчивается пакет военной помощи Байдена, и пока что в американском бюджете не предусмотрены новые поставки оружия Украине", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По словам парламентария, в Раде уже несколько месяцев лежит обращение к конгрессу США с призывом продолжить вооруженную поддержку ВСУ, которое категорически отказываются выносить на рассмотрение депутаты партии "Слуга народа". Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018092153.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993636119.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, ирина геращенко, джо байден, нина южанина, вооруженные силы украины, мвф, верховная рада украины