https://ria.ru/20250520/rada-2018006359.html

В Раде обвинили офис Зеленского в появлении миллиардной дыры в бюджете

В Раде обвинили офис Зеленского в появлении миллиардной дыры в бюджете - РИА Новости, 20.05.2025

В Раде обвинили офис Зеленского в появлении миллиардной дыры в бюджете

Депутат Рады Ярослав Железняк возложил на офис Владимира Зеленского ответственность за образование дыры в бюджете Украины минимум в 400 миллиардов гривен (9,6... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:48:00+03:00

2025-05-20T10:48:00+03:00

2025-05-20T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Депутат Рады Ярослав Железняк возложил на офис Владимира Зеленского ответственность за образование дыры в бюджете Украины минимум в 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов). Железняк 13 мая заявил, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов). "Вся и полная ответственность за новую дыру в размере минимум 400 миллиардов на офисе… (Зеленского – ред.) и их стиле управления. Включая кабмином", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он напомнил, что при подготовке проекта бюджета Украины на этот год кабмин заверил, что денег в нем хватит, при этот отстаивал такие статьи расходов, как финансирование всеукраинского телемарафона. "Чиновники, которые абсолютно ничего не сделали хотя бы по наведению порядка на черных рынках, начиная от сигарет и заканчивая контрабандой. Точнее сделали, в другую сторону - минфин саботирует даже начало реформы таможни.... Ничего не сделали, чтобы как-то скромнее некоторые известные личности крали на закупках на армии", - отметил Железняк. Девятнадцатого февраля депутат Рады Нина Южанина заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. В кабмине страны в конце апреля заявили, что повышение зарплат учителям потребует дополнительных расходов, что сейчас проблематично, так как собственные поступления в бюджет идут на армию. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html

https://ria.ru/20240703/ukraina-1956990383.html

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украина, киев, владимир зеленский, нина южанина, вооруженные силы украины, мвф, в мире