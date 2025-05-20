https://ria.ru/20250520/rabota-2017976501.html

Опрос показал, с кем россиянам сложнее всего общаться

Опрос показал, с кем россиянам сложнее всего общаться - РИА Новости, 20.05.2025

Опрос показал, с кем россиянам сложнее всего общаться

Россиянам сложнее всего на работе найти общий язык с бухгалтерами, программистами, специалистами по продажам и клиентскому сервису, показало исследование... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T05:11:00+03:00

2025-05-20T05:11:00+03:00

2025-05-20T07:06:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россиянам сложнее всего на работе найти общий язык с бухгалтерами, программистами, специалистами по продажам и клиентскому сервису, показало исследование SuperJob для РИА Новости."Наибольшие сложности у россиян вызывает общение по рабочим вопросам с бухгалтерами (7%). На втором месте по степени "вредности" — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (5%), на третьем — IT-специалисты (4%)", — выяснили авторы работы.Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности (3%). По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказали по одному из 100 опрошенных. Среди других профессий названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие. При этом каждый третий участник исследования заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации, 7% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. При этом 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу. Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в общении с бухгалтерами: 9% против 6% соответственно. Мужчины же неожиданно чаще женщин испытывают трудности при взаимодействии с рабочими (4% против 1%). При этом 39% представительниц прекрасного пола (против 28% среди мужчин) заявили об отсутствии каких-либо коммуникационных барьеров с коллегами других профессий. Авторы исследования уточнили, что за последние два года россияне стали реже жаловаться на сложности в общении с инженерами и юристами, а взаимодействие с менеджерами по продажам, напротив, усложнилось. Выросла доля респондентов, утверждающих, что они легко общаются со всеми, а число тех, кто связывает сложности в коммуникации исключительно с человеческим фактором, стало меньше.

https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html

https://ria.ru/20250517/professii-2017520996.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия