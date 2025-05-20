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Путин отметил вклад Съезда онкологов России в развитие здравоохранения - РИА Новости, 20.05.2025
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14:59 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/putin-2018063456.html
Путин отметил вклад Съезда онкологов России в развитие здравоохранения
Путин отметил вклад Съезда онкологов России в развитие здравоохранения - РИА Новости, 20.05.2025
Путин отметил вклад Съезда онкологов России в развитие здравоохранения
Президент России Владимир Путин поприветствовал врачей на ХIII Съезде онкологов России с международным участием, отметив, что важным вкладом в развитие... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:59:00+03:00
2025-05-20T14:59:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал врачей на ХIII Съезде онкологов России с международным участием, отметив, что важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения являются традиционные форумы, собирающие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных государств. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на ХIII Съезде онкологов России с международным участием. Знаю, что нынешний съезд особенный, он приурочен к 80-летию создания отечественной онкологической службы... И, конечно, важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения являются традиционные форумы, собирающие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных государств", - говорится в приветствии. Путин отметил, что за минувшие годы благодаря самоотверженному, милосердному труду многих поколений учёных, клиницистов, медицинских сестёр, организаторов здравоохранения служба онкологов прошла большой, отмеченный яркими открытиями и научными свершениями путь от первых специализированных диспансеров до высокотехнологичной многоуровневой системы диагностики и лечения онкозаболеваний, соответствующей передовым мировым стандартам. Президенту отрадно, что врачи бережно хранят и обогащают уникальное творческое наследие предшественников, подвижнически служите избранному делу. Кроме того, такие деловые, товарищеские встречи, их насыщенная повестка позволяют вам обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, обсудить насущные отраслевые проблемы, наметить дальнейшие перспективы партнёрства. "Уверен, что съезд пройдёт в конструктивном ключе, а его рекомендации будут способствовать эффективному решению актуальных профессиональных задач. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил он.
https://ria.ru/20250208/putin-1998125640.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин отметил вклад Съезда онкологов России в развитие здравоохранения

Путин: вклад таких форумов, как Съезд онкологов РФ, важен для здравоохранения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал врачей на ХIII Съезде онкологов России с международным участием, отметив, что важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения являются традиционные форумы, собирающие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных государств.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемые друзья! Приветствую вас на ХIII Съезде онкологов России с международным участием. Знаю, что нынешний съезд особенный, он приурочен к 80-летию создания отечественной онкологической службы... И, конечно, важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения являются традиционные форумы, собирающие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных государств", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что за минувшие годы благодаря самоотверженному, милосердному труду многих поколений учёных, клиницистов, медицинских сестёр, организаторов здравоохранения служба онкологов прошла большой, отмеченный яркими открытиями и научными свершениями путь от первых специализированных диспансеров до высокотехнологичной многоуровневой системы диагностики и лечения онкозаболеваний, соответствующей передовым мировым стандартам.
Президенту отрадно, что врачи бережно хранят и обогащают уникальное творческое наследие предшественников, подвижнически служите избранному делу. Кроме того, такие деловые, товарищеские встречи, их насыщенная повестка позволяют вам обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, обсудить насущные отраслевые проблемы, наметить дальнейшие перспективы партнёрства.
"Уверен, что съезд пройдёт в конструктивном ключе, а его рекомендации будут способствовать эффективному решению актуальных профессиональных задач. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил он.
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