https://ria.ru/20250520/putin-2017964585.html

Путин посетил музыкальную школу "Сириуса"

Путин посетил музыкальную школу "Сириуса" - РИА Новости, 20.05.2025

Путин посетил музыкальную школу "Сириуса"

Президент России Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе образовательного центра "Сириус". РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:19:00+03:00

2025-05-20T01:19:00+03:00

2025-05-20T02:29:00+03:00

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СИРИУС, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел ряд экспозиций в новой музыкальной школе образовательного центра "Сириус". Путину, в частности, показали духовые музыкальные инструменты лучших мастеров. Кроме того, глава государства осмотрел экспозицию, посвященную сохранению биоразнообразия в РФ. Также на стенах была представлена информация о новом кампусе. Экскурсию для главы государства провела руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Корпус Средней специальной музыкальной школы "Сириус" общей площадью 11,37 тысячи квадратных метров находится на территории образовательного центра "Сириус" на первой береговой линии с живописным видом на море. Главный вход в корпус - через центральный вестибюль, куда сквозь стеклянную крышу проникает естественный свет. Украшение холла - большая лестница - это ядро жесткости объекта, способное выдержать 9-балльное землетрясение.Смысловое ядро корпуса школы - большой концертный зал площадью около 500 "квадратов" вместимостью до 300 человек, он расположен на первом этаже. На третьем этаже располагается малый камерный зал для репетиций площадью около 110 квадратных метров. В школе более 60 учебных и музыкальных классов, оснащенных оборудованием и музыкальными инструментами ведущих мировых брендов, а также гримерные комнаты, фонотека и студия звукозаписи. Одновременно в здании могут проходить обучение до 250 молодых музыкантов."Вот этот зал мне очень понравился", - сказал Путин у стендов с информацией о новой музыкальной школе."Зал получился замечательный", - согласилась Шмелева, отметив, как важно вдохновлять детей на занятия музыкой.Главе государства также продемонстрировали класс для занятий как пример интеграции начального общего и музыкального образования."Так это класс для кого?" - уточнил Путин.Шмелева рассказала, что помещение предназначено для первого класса начальной школы, средней специальной музыкальной школы."У нас дети, которые поступили на фортепиано, они учатся русскому и математике. То есть мы не отделяем. В этом плане она интегрирована", - пояснила она."Такая настоящая музыкальная школа. Как при консерваториях", - похвалил президент.Средняя специальная музыкальная школа "Сириус" начала работу в 2024 году для профессиональной подготовки в области музыкально-исполнительского искусства. Школа создана в целях формирования эффективной модели выявления талантливых детей и молодежи. В учреждении реализуются программы начального и среднего профессионального образования. Обучение ведется по направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты.Первого сентября 2024 года школа открыла двери для 57 учеников, которые начали обучение по образовательным программам начального общего среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Уже в начальной школе происходит интеграция музыкального и общего образования - занятия по специальности и изучение музыкально-теоретических дисциплин сочетаются с освоением общеобразовательных предметов, что призвано обеспечить гармоничное развитие ребенка и оптимальную учебную нагрузку.Глава государства в понедельник посетил образовательный центр "Сириус", где провел встречу с учащимися и принял участие в заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

https://ria.ru/20250519/putin-2017954502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество