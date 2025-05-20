Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза
В России выросла популяция одной из редчайших птиц мира малой колпицы
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНа территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Численность одной из редчайших птиц мира - малой колпицы – в 1,5 раза выросла в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
Малая колпица – чрезвычайно редкая птица семейства ибисовые, занесенная в Международную Красную книгу. Находится на грани исчезновения. Общемировая популяция насчитывает около 2 тысяч особей. Гнездовой ареал включает восточный Китай и Корею. В России малая колпица гнездится только на острове Фуругельма, где отмечается с 2003 года.
"Количество гнезд малой колпицы увеличилось в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья. По новейшим данным, на заповедном острове Фуругельма – самом южном острове России – зарегистрировано 30 пар одной из редчайших птиц мировой фауны. За последние 3 года численность увеличилась в полтора раза", - говорится в сообщении.
По данным ученых, такой существенный рост вызван тем, что эту часть острова туристам посещать запрещено, а природные условия для этой птицы здесь самые подходящие.
"Здесь ей удобно строить гнезда, антропогенный фактор минимален. Нужно сказать, что для малых колпиц не очень благоприятно соседство с монгольской чайкой, которая гнездится рядом и может добывать их яйца. Однако это вероятно лишь в том случае, если колпиц регулярно спугивать с гнезд. А заповедник – место, где такой сценарий наименее вероятен. И мы видим, что с годами количество гнезд малой колпицы стабильно растет", – приводятся в сообщении слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.
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