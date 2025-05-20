https://ria.ru/20250520/ptitsa-2017973670.html

Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза

Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза - РИА Новости, 20.05.2025

Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза

Численность одной из редчайших птиц мира - малой колпицы – в 1,5 раза выросла в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья, сообщает дирекция... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:24:00+03:00

2025-05-20T04:24:00+03:00

2025-05-20T04:24:00+03:00

россия

китай

фгбу "земля леопарда"

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Численность одной из редчайших птиц мира - малой колпицы – в 1,5 раза выросла в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". Малая колпица – чрезвычайно редкая птица семейства ибисовые, занесенная в Международную Красную книгу. Находится на грани исчезновения. Общемировая популяция насчитывает около 2 тысяч особей. Гнездовой ареал включает восточный Китай и Корею. В России малая колпица гнездится только на острове Фуругельма, где отмечается с 2003 года. "Количество гнезд малой колпицы увеличилось в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья. По новейшим данным, на заповедном острове Фуругельма – самом южном острове России – зарегистрировано 30 пар одной из редчайших птиц мировой фауны. За последние 3 года численность увеличилась в полтора раза", - говорится в сообщении. По данным ученых, такой существенный рост вызван тем, что эту часть острова туристам посещать запрещено, а природные условия для этой птицы здесь самые подходящие. "Здесь ей удобно строить гнезда, антропогенный фактор минимален. Нужно сказать, что для малых колпиц не очень благоприятно соседство с монгольской чайкой, которая гнездится рядом и может добывать их яйца. Однако это вероятно лишь в том случае, если колпиц регулярно спугивать с гнезд. А заповедник – место, где такой сценарий наименее вероятен. И мы видим, что с годами количество гнезд малой колпицы стабильно растет", – приводятся в сообщении слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.

https://ria.ru/20250513/primore-2016600975.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, фгбу "земля леопарда", общество