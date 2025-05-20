Рейтинг@Mail.ru
Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/ptitsa-2017973670.html
Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза
Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза - РИА Новости, 20.05.2025
Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза
Численность одной из редчайших птиц мира - малой колпицы – в 1,5 раза выросла в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья, сообщает дирекция... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:24:00+03:00
2025-05-20T04:24:00+03:00
россия
китай
фгбу "земля леопарда"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148587/91/1485879139_0:24:3558:2025_1920x0_80_0_0_0b37a0de985148c036ce3a5a694050f6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Численность одной из редчайших птиц мира - малой колпицы – в 1,5 раза выросла в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". Малая колпица – чрезвычайно редкая птица семейства ибисовые, занесенная в Международную Красную книгу. Находится на грани исчезновения. Общемировая популяция насчитывает около 2 тысяч особей. Гнездовой ареал включает восточный Китай и Корею. В России малая колпица гнездится только на острове Фуругельма, где отмечается с 2003 года. "Количество гнезд малой колпицы увеличилось в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья. По новейшим данным, на заповедном острове Фуругельма – самом южном острове России – зарегистрировано 30 пар одной из редчайших птиц мировой фауны. За последние 3 года численность увеличилась в полтора раза", - говорится в сообщении. По данным ученых, такой существенный рост вызван тем, что эту часть острова туристам посещать запрещено, а природные условия для этой птицы здесь самые подходящие. "Здесь ей удобно строить гнезда, антропогенный фактор минимален. Нужно сказать, что для малых колпиц не очень благоприятно соседство с монгольской чайкой, которая гнездится рядом и может добывать их яйца. Однако это вероятно лишь в том случае, если колпиц регулярно спугивать с гнезд. А заповедник – место, где такой сценарий наименее вероятен. И мы видим, что с годами количество гнезд малой колпицы стабильно растет", – приводятся в сообщении слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.
https://ria.ru/20250513/primore-2016600975.html
https://ria.ru/20240819/vodyanoy_olen-1966964972.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148587/91/1485879139_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_beb639d74edbe166d9bac64e1078efaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, фгбу "земля леопарда", общество
Россия, Китай, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
Численность малой колпицы в России выросла в 1,5 раза

В России выросла популяция одной из редчайших птиц мира малой колпицы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНа территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Численность одной из редчайших птиц мира - малой колпицы – в 1,5 раза выросла в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
Малая колпица – чрезвычайно редкая птица семейства ибисовые, занесенная в Международную Красную книгу. Находится на грани исчезновения. Общемировая популяция насчитывает около 2 тысяч особей. Гнездовой ареал включает восточный Китай и Корею. В России малая колпица гнездится только на острове Фуругельма, где отмечается с 2003 года.
Белобрюхий дрозд - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Приморье впервые за десять лет заметили редчайших птиц
13 мая, 04:34
"Количество гнезд малой колпицы увеличилось в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья. По новейшим данным, на заповедном острове Фуругельма – самом южном острове России – зарегистрировано 30 пар одной из редчайших птиц мировой фауны. За последние 3 года численность увеличилась в полтора раза", - говорится в сообщении.
По данным ученых, такой существенный рост вызван тем, что эту часть острова туристам посещать запрещено, а природные условия для этой птицы здесь самые подходящие.
"Здесь ей удобно строить гнезда, антропогенный фактор минимален. Нужно сказать, что для малых колпиц не очень благоприятно соседство с монгольской чайкой, которая гнездится рядом и может добывать их яйца. Однако это вероятно лишь в том случае, если колпиц регулярно спугивать с гнезд. А заповедник – место, где такой сценарий наименее вероятен. И мы видим, что с годами количество гнезд малой колпицы стабильно растет", – приводятся в сообщении слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги.
Выводок водяного оленя в нацпарке Земля леопарда у полуострова Гамова - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя
19 августа 2024, 04:23
 
РоссияКитайФГБУ "Земля леопарда"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала