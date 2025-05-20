https://ria.ru/20250520/psb-2018002639.html
ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа
ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа - РИА Новости, 20.05.2025
ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа
ПСБ организовал выдачу банковских карт на дому для маломобильных жителей Кураховского муниципального округа ДНР, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:30:00+03:00
2025-05-20T10:30:00+03:00
2025-05-20T10:30:00+03:00
донецкая народная республика
горняк
курахово
псб (банк псб)
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. ПСБ организовал выдачу банковских карт на дому для маломобильных жителей Кураховского муниципального округа ДНР, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк запустил обслуживание клиентов этой категории на дому сразу в трех прифронтовых городах - Курахово, Горняке и Украинске. Такой формат сопровождения позволит нуждающимся в персональном обслуживании гражданам в домашних условиях оформить дебетовые карты, необходимые для получения пенсий, пособий и переводов. Отмечается, что в банк входит в состав межведомственной рабочей группы Штаба обороны ДНР, занимающейся восстановлением мирной жизни в освобожденных районах. "В мобильном офисе, обслуживающем жителей Курахово, Горняка и Украинска, банк оформил уже свыше 800 дебетовых карт. Кроме того, мы собрали списки граждан, которые нуждаются в адресном обслуживании. Сейчас наши сотрудники посещают их, чтобы предоставить необходимые консультации и обеспечить картами на дому", – сообщил вице-президент – управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик. ПСБ обслуживает жителей Кураховского муниципалитета в выездном формате с апреля.
https://ria.ru/20250519/psb-2017811081.html
донецкая народная республика
горняк
курахово
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горняк, курахово, псб (банк псб)
Донецкая Народная Республика, Горняк, Курахово, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа
ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа ДНР
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. ПСБ организовал выдачу банковских карт на дому для маломобильных жителей Кураховского муниципального округа ДНР, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банк запустил обслуживание клиентов этой категории на дому сразу в трех прифронтовых городах - Курахово
, Горняке
и Украинске. Такой формат сопровождения позволит нуждающимся в персональном обслуживании гражданам в домашних условиях оформить дебетовые карты, необходимые для получения пенсий, пособий и переводов.
Отмечается, что в банк входит в состав межведомственной рабочей группы Штаба обороны ДНР, занимающейся восстановлением мирной жизни в освобожденных районах.
"В мобильном офисе, обслуживающем жителей Курахово, Горняка и Украинска, банк оформил уже свыше 800 дебетовых карт. Кроме того, мы собрали списки граждан, которые нуждаются в адресном обслуживании. Сейчас наши сотрудники посещают их, чтобы предоставить необходимые консультации и обеспечить картами на дому", – сообщил вице-президент – управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.
ПСБ обслуживает жителей Кураховского муниципалитета в выездном формате с апреля.