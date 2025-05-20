https://ria.ru/20250520/psb-2018002639.html

ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа

ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа - РИА Новости, 20.05.2025

ПСБ начал выдачу карт на дому для маломобильных жителей Кураховского округа

ПСБ организовал выдачу банковских карт на дому для маломобильных жителей Кураховского муниципального округа ДНР, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:30:00+03:00

2025-05-20T10:30:00+03:00

2025-05-20T10:30:00+03:00

донецкая народная республика

горняк

курахово

псб (банк псб)

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. ПСБ организовал выдачу банковских карт на дому для маломобильных жителей Кураховского муниципального округа ДНР, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк запустил обслуживание клиентов этой категории на дому сразу в трех прифронтовых городах - Курахово, Горняке и Украинске. Такой формат сопровождения позволит нуждающимся в персональном обслуживании гражданам в домашних условиях оформить дебетовые карты, необходимые для получения пенсий, пособий и переводов. Отмечается, что в банк входит в состав межведомственной рабочей группы Штаба обороны ДНР, занимающейся восстановлением мирной жизни в освобожденных районах. "В мобильном офисе, обслуживающем жителей Курахово, Горняка и Украинска, банк оформил уже свыше 800 дебетовых карт. Кроме того, мы собрали списки граждан, которые нуждаются в адресном обслуживании. Сейчас наши сотрудники посещают их, чтобы предоставить необходимые консультации и обеспечить картами на дому", – сообщил вице-президент – управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик. ПСБ обслуживает жителей Кураховского муниципалитета в выездном формате с апреля.

https://ria.ru/20250519/psb-2017811081.html

донецкая народная республика

горняк

курахово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, горняк, курахово, псб (банк псб)