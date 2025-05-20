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Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая - РИА Новости, 20.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:34 20.05.2025 (обновлено: 18:43 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/proschanie-2018113523.html
Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая
Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая - РИА Новости, 20.05.2025
Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая
Отпевание народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова пройдет в храме иконы божией матери "Нечаянная радость" 22 мая, прощание... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:34:00+03:00
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юрий владимиров
культура
ссср
большой театр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова пройдет в храме иконы божией матери "Нечаянная радость" 22 мая, прощание пройдет в Большом театре, после его похоронят на Даниловском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет."В храме иконы божией матери "Нечаянная радость" состоится отпевание Юрия Владимирова. Начало в 11 часов. Затем, в 14 часов, начнется прощание, которое состоится в главном фойе исторического здания Большого театра. Похороны Юрия Владимирова пройдут на Даниловском кладбище", - сказал собеседник агентства.Владимиров - один из представителей "золотого века" Большого театра. С 1987 года был педагогом-репетитором Большого театра. Также он является обладателем многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.
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юрий владимиров, ссср, большой театр
Юрий Владимиров, Культура, СССР, Большой театр
Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая

Прощание с Юрием Владимировым пройдёт в Большом театре 22 мая

CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri VladimirovРоссийский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri Vladimirov
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова пройдет в храме иконы божией матери "Нечаянная радость" 22 мая, прощание пройдет в Большом театре, после его похоронят на Даниловском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет.
"В храме иконы божией матери "Нечаянная радость" состоится отпевание Юрия Владимирова. Начало в 11 часов. Затем, в 14 часов, начнется прощание, которое состоится в главном фойе исторического здания Большого театра. Похороны Юрия Владимирова пройдут на Даниловском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Владимиров - один из представителей "золотого века" Большого театра. С 1987 года был педагогом-репетитором Большого театра. Также он является обладателем многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.
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Биография Юрия Владимирова
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КультураЮрий ВладимировСССРБольшой театр
 
 
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