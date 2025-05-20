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Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая

Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая - РИА Новости, 20.05.2025

Прощание с Юрием Владимировым пройдет 22 мая

Отпевание народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова пройдет в храме иконы божией матери "Нечаянная радость" 22 мая, прощание... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:34:00+03:00

2025-05-20T18:34:00+03:00

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юрий владимиров

культура

ссср

большой театр

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отпевание народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова пройдет в храме иконы божией матери "Нечаянная радость" 22 мая, прощание пройдет в Большом театре, после его похоронят на Даниловском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет."В храме иконы божией матери "Нечаянная радость" состоится отпевание Юрия Владимирова. Начало в 11 часов. Затем, в 14 часов, начнется прощание, которое состоится в главном фойе исторического здания Большого театра. Похороны Юрия Владимирова пройдут на Даниловском кладбище", - сказал собеседник агентства.Владимиров - один из представителей "золотого века" Большого театра. С 1987 года был педагогом-репетитором Большого театра. Также он является обладателем многочисленных премий международных и всероссийских конкурсов.

https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017845121.html

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юрий владимиров, ссср, большой театр