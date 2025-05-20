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Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки - РИА Новости, 20.05.2025
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13:27 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/prigovor-2018043642.html
Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки
Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки - РИА Новости, 20.05.2025
Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки
Жительницу Красноярска приговорили к 1 году условного срока за поджог бензоколонки на АЗС под влиянием мошенников из-за 7 тысяч рублей, сообщила объединенная... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:27:00+03:00
2025-05-20T13:27:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Жительницу Красноярска приговорили к 1 году условного срока за поджог бензоколонки на АЗС под влиянием мошенников из-за 7 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба красноярских судов. Инцидент произошел в декабре 2024 года. Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии ранее сообщало, что 20 декабря на мобильный телефон девушки поступил звонок от неизвестного мужчины. В ходе разговора он уговорил ее совершить поджог автозаправочной станции. Следуя указаниям незнакомца, она подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря направилась на АЗС по улице Попова. Бутылки девушка бросила в бензоколонку. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники заправки. Краевая прокуратура позже сообщила, что девушке 22 года. Изначально мошенники обманули ее, представившись сотрудниками банка. Девушка передала им все деньги, которые были у нее на тот момент, – 7 тысяч рублей. После ей вновь позвонили и пообещали вернуть украденные денежные средства взамен на поджог ближайшей АЗС. "Евстигнеева Екатерина признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело рассматривалось по статье о покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки

Жительнице Красноярска дали год условно за поджог АЗС под влиянием мошенников

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Жительницу Красноярска приговорили к 1 году условного срока за поджог бензоколонки на АЗС под влиянием мошенников из-за 7 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба красноярских судов.
Инцидент произошел в декабре 2024 года. Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии ранее сообщало, что 20 декабря на мобильный телефон девушки поступил звонок от неизвестного мужчины. В ходе разговора он уговорил ее совершить поджог автозаправочной станции. Следуя указаниям незнакомца, она подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря направилась на АЗС по улице Попова. Бутылки девушка бросила в бензоколонку. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники заправки.
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11 февраля, 13:50
Краевая прокуратура позже сообщила, что девушке 22 года. Изначально мошенники обманули ее, представившись сотрудниками банка. Девушка передала им все деньги, которые были у нее на тот момент, – 7 тысяч рублей. После ей вновь позвонили и пообещали вернуть украденные денежные средства взамен на поджог ближайшей АЗС.
"Евстигнеева Екатерина признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело рассматривалось по статье о покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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