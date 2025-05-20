Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки
Жительнице Красноярска дали год условно за поджог АЗС под влиянием мошенников
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Жительницу Красноярска приговорили к 1 году условного срока за поджог бензоколонки на АЗС под влиянием мошенников из-за 7 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба красноярских судов.
Инцидент произошел в декабре 2024 года. Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии ранее сообщало, что 20 декабря на мобильный телефон девушки поступил звонок от неизвестного мужчины. В ходе разговора он уговорил ее совершить поджог автозаправочной станции. Следуя указаниям незнакомца, она подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря направилась на АЗС по улице Попова. Бутылки девушка бросила в бензоколонку. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники заправки.
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Краевая прокуратура позже сообщила, что девушке 22 года. Изначально мошенники обманули ее, представившись сотрудниками банка. Девушка передала им все деньги, которые были у нее на тот момент, – 7 тысяч рублей. После ей вновь позвонили и пообещали вернуть украденные денежные средства взамен на поджог ближайшей АЗС.
"Евстигнеева Екатерина признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело рассматривалось по статье о покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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