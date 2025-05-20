https://ria.ru/20250520/prigovor-2018043642.html

Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки

Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки - РИА Новости, 20.05.2025

Жительнице Красноярска вынесли приговор за поджог бензоколонки

Жительницу Красноярска приговорили к 1 году условного срока за поджог бензоколонки на АЗС под влиянием мошенников из-за 7 тысяч рублей, сообщила объединенная... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:27:00+03:00

2025-05-20T13:27:00+03:00

2025-05-20T13:27:00+03:00

происшествия

россия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 мая – РИА Новости. Жительницу Красноярска приговорили к 1 году условного срока за поджог бензоколонки на АЗС под влиянием мошенников из-за 7 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба красноярских судов. Инцидент произошел в декабре 2024 года. Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии ранее сообщало, что 20 декабря на мобильный телефон девушки поступил звонок от неизвестного мужчины. В ходе разговора он уговорил ее совершить поджог автозаправочной станции. Следуя указаниям незнакомца, она подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря направилась на АЗС по улице Попова. Бутылки девушка бросила в бензоколонку. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники заправки. Краевая прокуратура позже сообщила, что девушке 22 года. Изначально мошенники обманули ее, представившись сотрудниками банка. Девушка передала им все деньги, которые были у нее на тот момент, – 7 тысяч рублей. После ей вновь позвонили и пообещали вернуть украденные денежные средства взамен на поджог ближайшей АЗС. "Евстигнеева Екатерина признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело рассматривалось по статье о покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

https://ria.ru/20241225/novosibirsk-1991286893.html

россия

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)