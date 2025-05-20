https://ria.ru/20250520/prigovor-2018031418.html

Жителю Братска вынесли приговор за госизмену

Жителю Братска вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 20.05.2025

Жителю Братска вынесли приговор за госизмену

Житель Братска приговорен судом к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:39:00+03:00

2025-05-20T12:39:00+03:00

2025-05-20T12:39:00+03:00

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ИРКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Житель Братска приговорен судом к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает Иркутская областная прокуратура. Иркутский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю Братска. Уголовное дело рассматривалось по двум статьям УК РФ - "Государственная измена" и "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ". Суд установил, что подсудимый, являясь ведущим программистом отдела автоматизированных систем управления одной из больниц Братска, передал иностранному государству персональные данные жителей Иркутской области, которые проходили военную службу в Вооруженных силах РФ. Кроме того, по данным Иркутского областного суда, подсудимый оказал Украине финансовую помощь - перевёл деньги на приобретение автомобиля для ВСУ. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что осуждённый также оштрафован на 50 тысяч рублей и лишен судом права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре РФ на четыре года. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ РФ по Иркутской области.

https://ria.ru/20250520/sud-2018030657.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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братск, россия, иркутская область, иркутский областной суд, вооруженные силы украины, общество