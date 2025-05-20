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В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат - РИА Новости, 20.05.2025
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам лишения свободы Алексея Рожкова по делу о поджоге военкомата в Березовском Свердловской... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:42:00+03:00
2025-05-20T10:42:00+03:00
2025-05-20T10:42:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам лишения свободы Алексея Рожкова по делу о поджоге военкомата в Березовском Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. "Шестнадцать лет, первые 5 лет – в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима", – сказал собеседник агентства. По версии следствия, ранним утром 11 марта 2022 года местный житель Алексей Рожков бросил во входную группу здания военного комиссариата Березовского коктейли Молотова. Ему предъявили обвинение по статьям о теракте, оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
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свердловская область, екатеринбург, березовский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Свердловская область, Екатеринбург, Березовский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат
Поджигателя военкомата в свердловском Березовском осудили на 16 лет