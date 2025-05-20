https://ria.ru/20250520/prigovor-2018005659.html

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат - РИА Новости, 20.05.2025

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам лишения свободы Алексея Рожкова по делу о поджоге военкомата в Березовском Свердловской... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:42:00+03:00

2025-05-20T10:42:00+03:00

2025-05-20T10:42:00+03:00

свердловская область

екатеринбург

березовский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам лишения свободы Алексея Рожкова по делу о поджоге военкомата в Березовском Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. "Шестнадцать лет, первые 5 лет – в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима", – сказал собеседник агентства. По версии следствия, ранним утром 11 марта 2022 года местный житель Алексей Рожков бросил во входную группу здания военного комиссариата Березовского коктейли Молотова. Ему предъявили обвинение по статьям о теракте, оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20250516/kuban-2017429889.html

свердловская область

екатеринбург

березовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, екатеринбург, березовский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество