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Защита обжаловала приговор директору частной московской школы Масловой - РИА Новости, 20.05.2025
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10:28 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/prigovor-2018002024.html
Защита обжаловала приговор директору частной московской школы Масловой
Защита обжаловала приговор директору частной московской школы Масловой - РИА Новости, 20.05.2025
Защита обжаловала приговор директору частной московской школы Масловой
Защита директора частной столичной школы Василисы Масловой, осужденной за организацию покушения на убийство, обжаловала приговор во Втором кассационном суде... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:28:00+03:00
2025-05-20T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Защита директора частной столичной школы Василисы Масловой, осужденной за организацию покушения на убийство, обжаловала приговор во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Жалоба поступила в суд", - сказал собеседник агентства. Гагаринский суд Москвы 23 апреля прошлого года приговорил Маслову к 9 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Гособвинение просило для женщины 11 лет колонии. Николая Фролова, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, осудили на 5 лет, пособница Ирина Погарченко получила 4,5 года колонии. Позже Мосгорсуд оставил в силе приговор Масловой, но ужесточил сроки Фролову и Погарченко - на 2 и 1,5 года. Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор. По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила. Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.
https://ria.ru/20250514/prigovor-2016935938.html
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общество, россия, москва
Общество, Россия, Москва
Защита обжаловала приговор директору частной московской школы Масловой

Защита обжаловала в кассации приговор директору частной школы в Москве Масловой

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыОбвиняемые по делу об организации покушения на Светлану Хананашвили во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы
Обвиняемые по делу об организации покушения на Светлану Хананашвили во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Обвиняемые по делу об организации покушения на Светлану Хананашвили во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Защита директора частной столичной школы Василисы Масловой, осужденной за организацию покушения на убийство, обжаловала приговор во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Жалоба поступила в суд", - сказал собеседник агентства.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Обвиняемой в подготовке покушения на Аксенова вынесли приговор
14 мая, 17:18
Гагаринский суд Москвы 23 апреля прошлого года приговорил Маслову к 9 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Гособвинение просило для женщины 11 лет колонии. Николая Фролова, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, осудили на 5 лет, пособница Ирина Погарченко получила 4,5 года колонии. Позже Мосгорсуд оставил в силе приговор Масловой, но ужесточил сроки Фролову и Погарченко - на 2 и 1,5 года.
Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор.
По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
На подмосковного бизнесмена завели дело о покушении на убийство
17 мая, 12:03
 
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