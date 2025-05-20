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Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками - РИА Новости, 20.05.2025
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04:28 20.05.2025 (обновлено: 04:41 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/prestuplenie-2017973995.html
Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками
Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками - РИА Новости, 20.05.2025
Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками
Обоснованность подозрений в причастности бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева к инкриминируемому деянию подтверждают протоколы допросов и очных... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:28:00+03:00
2025-05-20T04:41:00+03:00
происшествия
виктор хорошавцев
сергей васильев
башнефть
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обоснованность подозрений в причастности бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева к инкриминируемому деянию подтверждают протоколы допросов и очных ставок совладельцев инвестгруппы "Русские фонды", которые проходят по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, протоколы допросов совладельцев инвестиционной компании "Русские фонды" Сергея Васильева, Константина Бейрита, а также очные ставки бизнесмена Евгения Новицкого с ними дали суду сделать вывод, что они содержат достаточные данные, подтверждающие обоснованность подозрений Хорошавцева к деянию.Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.
https://ria.ru/20250518/arest-2017648948.html
https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017640238.html
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происшествия, виктор хорошавцев, сергей васильев, башнефть
Происшествия, Виктор Хорошавцев, Сергей Васильев, Башнефть
Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками

Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается показаниями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обоснованность подозрений в причастности бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева к инкриминируемому деянию подтверждают протоколы допросов и очных ставок совладельцев инвестгруппы "Русские фонды", которые проходят по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, протоколы допросов совладельцев инвестиционной компании "Русские фонды" Сергея Васильева, Константина Бейрита, а также очные ставки бизнесмена Евгения Новицкого с ними дали суду сделать вывод, что они содержат достаточные данные, подтверждающие обоснованность подозрений Хорошавцева к деянию.
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Следствие попросило продлить арест основателю "Русагро" Мошковичу
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Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.
Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.
Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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ПроисшествияВиктор ХорошавцевСергей ВасильевБашнефть
 
 
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