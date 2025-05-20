https://ria.ru/20250520/prestuplenie-2017973995.html

Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками

Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками - РИА Новости, 20.05.2025

Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками

Обоснованность подозрений в причастности бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева к инкриминируемому деянию подтверждают протоколы допросов и очных... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:28:00+03:00

2025-05-20T04:28:00+03:00

2025-05-20T04:41:00+03:00

происшествия

виктор хорошавцев

сергей васильев

башнефть

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обоснованность подозрений в причастности бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева к инкриминируемому деянию подтверждают протоколы допросов и очных ставок совладельцев инвестгруппы "Русские фонды", которые проходят по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно документам, протоколы допросов совладельцев инвестиционной компании "Русские фонды" Сергея Васильева, Константина Бейрита, а также очные ставки бизнесмена Евгения Новицкого с ними дали суду сделать вывод, что они содержат достаточные данные, подтверждающие обоснованность подозрений Хорошавцева к деянию.Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.

https://ria.ru/20250518/arest-2017648948.html

https://ria.ru/20250518/moshennichestvo-2017640238.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, виктор хорошавцев, сергей васильев, башнефть