Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками
Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается показаниями
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Обоснованность подозрений в причастности бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева к инкриминируемому деянию подтверждают протоколы допросов и очных ставок совладельцев инвестгруппы "Русские фонды", которые проходят по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, протоколы допросов совладельцев инвестиционной компании "Русские фонды" Сергея Васильева, Константина Бейрита, а также очные ставки бизнесмена Евгения Новицкого с ними дали суду сделать вывод, что они содержат достаточные данные, подтверждающие обоснованность подозрений Хорошавцева к деянию.
Хорошавцев объявлен в международный розыск, ему грозит до 10 лет колонии.
Согласно документам, Хорошавцеву вменяют шесть эпизодов мошенничества. Ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с неустановленными и не задержанными до настоящего времени лицами. Уточняется, что по мнению суда, изученные материалы дают существенные основания полагать, что предполагаемые соучастники контролировали движение денежных средств, в хищении которых обвиняются, путём перечисления в подконтрольные им структуры.
Суд санкционировал заочный арест экс-президента "Башнефти" в конце марта.