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В России потушили 30 природных пожаров за сутки

В России потушили 30 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 20.05.2025

В России потушили 30 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 природных пожаров на площади 14 063 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:20:00+03:00

2025-05-20T09:20:00+03:00

2025-05-20T09:20:00+03:00

забайкальский край

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 30 природных пожаров на площади 14 063 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 063 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ действовали 49 лесных пожаров. Наибольшая их площадь зафиксирована в Забайкальском крае - 33 пожара на площади 672 261 гектар.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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2025

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забайкальский край, россия, природные пожары в россии, происшествия