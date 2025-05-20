https://ria.ru/20250520/pozhar-2017982635.html

В Забайкалье локализовали семь лесных пожаров

В Забайкалье локализовали семь лесных пожаров - РИА Новости, 20.05.2025

В Забайкалье локализовали семь лесных пожаров

Пожар в Шилкинском районе Забайкалья площадью более 2,6 гектаров потушили за сутки, ещё семь возгораний локализовали на площади более 110 тысяч гектаров,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:03:00+03:00

2025-05-20T08:03:00+03:00

2025-05-20T08:03:00+03:00

шилкинский район

забайкальский край

природные пожары в россии

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая - РИА Новости. Пожар в Шилкинском районе Забайкалья площадью более 2,6 гектаров потушили за сутки, ещё семь возгораний локализовали на площади более 110 тысяч гектаров, сообщает министерство природы края. "За текущие сутки лесные пожарные ликвидировали пожар в Шилкинском районе. Площадь, пройденная огнем, составила более 2,6 тысяч гектаров. По оперативным данным на 11 часов (5.00 мск) 20 мая, локализовано 7 лесных пожаров на площади более 110 тысяч гектаров в Карымском, Тунгокоченском, Чернышевском и Читинском округах", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что продолжают действовать 26 лесных пожаров в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. Всего с огнем на территории Забайкальского края продолжают бороться более 1,8 человек лесопожарной группировки. Помощь в локализации и ликвидации пожаров в регионе силам "Забайкаллесхоза" и Авиалесоохраны Забайкальского края и оказывает крупная группировка федеральных и межрегиональных сил авиационной охраны лесов. Работают более 1000 парашютистов и десантников.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

шилкинский район

забайкальский край

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шилкинский район, забайкальский край, природные пожары в россии, происшествия