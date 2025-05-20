https://ria.ru/20250520/polsha-2018130418.html

Польские полицейские угрожали вывезти украинцев в лес

Польские полицейские угрожали вывезти украинцев в лес - РИА Новости, 20.05.2025

Польские полицейские угрожали вывезти украинцев в лес

Польские полицейские угрожали "вывести в лес" украинцев за административное нарушение, сообщает издание The-Warsaw. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:41:00+03:00

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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Польские полицейские угрожали "вывести в лес" украинцев за административное нарушение, сообщает издание The-Warsaw. "Под Варшавой распитие алкоголя в неположенном месте обернулось для украинцев унижением - вместо формального диалога полицейские, по словам одного из пострадавших, начали сыпать оскорблениями и пригрозили "вывезти в лес", - говорится в сообщении. Инцидент произошел вечером 18 мая Прушкове под Варшавой, где гражданина Украины по имени Максим "вместе с другом привлекли к ответственности за распитие алкоголя в общественном месте". "Такая ситуация у меня впервые. Раньше я про такие вещи читал в соцсетях, но пришлось столкнуться с этим самому", - цитирует издание нарушителя, которого вместе с другом полицейские "отвели к служебному авто, проверили их документы и выписали штраф". "Максим подумал, что на этом все, но вдруг полицейские стали оскорблять парней из-за их происхождения", - говорится в сообщении. По словам украинца, полицейские оскорбляли его, употребляя ненормативную лексику. "На мое замечание, что, согласно конституции Польши, каждый человек имеет право на уважение и адекватное отношение, полицейские начали все вместе ржать надо мной, а один из них подошел впритык и сказал: "Если будешь много разговаривать, то мы бросим тебя в бус, вывезем в лес, и все это будет в соответствии с конституцией", — рассказал Максим. Позже он написал жалобу в управление полиции в Прушкове с просьбой о проведении разбирательства в отношении сотрудников полиции, привлечении их к дисциплинарной ответственности. "Я не хочу, чтобы это дело замяли", — говорит он.

https://ria.ru/20250118/polsha-1994350380.html

https://ria.ru/20250211/polsha-1998626445.html

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