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Кандидатов в президенты Польши просят подписать декларацию по Украине и ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
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14:30 20.05.2025 (обновлено: 14:39 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/polsha-2018056814.html
Кандидатов в президенты Польши просят подписать декларацию по Украине и ЕС
Кандидатов в президенты Польши просят подписать декларацию по Украине и ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
Кандидатов в президенты Польши просят подписать декларацию по Украине и ЕС
Выбывший из президентской гонки в Польше кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен требует от кандидатов, прошедших во второй тур,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:30:00+03:00
2025-05-20T14:39:00+03:00
в мире
польша
украина
славомир ментцен
рафал тшасковски
кароль навроцкий
евросоюз
нато
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Выбывший из президентской гонки в Польше кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен требует от кандидатов, прошедших во второй тур, подписать декларацию на тему Украины, ЕС, оружия, налогов. В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Ментцен же не вышел во второй тур, заняв третье место с 14,81% голосов, которые могут решить исход выборов. "По моей оценке, мои избиратели - это очень умные люди, о чем свидетельствует то, что они за меня проголосовали. Если кто-то хочет получить их голоса, то должен до них достучаться. Отсюда следует мое предложение пригласить двух кандидатов, которые прошли во второй тур, на разговор на моем канале на YouTube", - сказал Ментцен журналистам. По его словам, во время предвыборной кампании и Навроцкий, и Тшасковский не уделили внимание многим вопросам, очень интересующим избирателей Ментцена, например, право на владение оружием. В связи с этим он предложил обоим кандидатам подписать декларацию из нескольких пунктов с обещаниями в случае избрания президентом. Среди них: "не подпишу ни одного закона, повышающего налоги для поляков", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего оборот наличных денег, и буду стоять на страже польского злотого", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения своих взглядов", "не позволю направлять польских солдат на территорию Украины", "не подпишу закон по вопросу вступления Украины в НАТО", "не подпишу закона, ограничивающего доступ поляков к оружию", "не соглашусь на передачу каких-либо компетенций польской власти Европейскому союзу", "не подпишу ратификацию ни одного трактата ЕС, ослабляющего роль Польши, в частности, отменяющего право вето". По словам Ментцена, Навроцкий уже согласился принять участие в предложенных им дебатах. "Теперь я ожидаю ответа от Рафала Тшасковского", - сказал он. Ментцен заявил, что в ходе дебатов и по итогам подписания декларации кандидатами может решить, за кого стоит голосовать его избирателям. "Я ничего не исключаю. Может быть, после этих дебатов какой-то из кандидатов мне понравится, и я соглашусь с тем, что его надо поддержать", - сказал он. "Вместе с ним, если какой-либо из них не придет ко мне и проиграет выборы, то прошу не предъявлять мне претензий", - заключил Ментцен. Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250421/tshaskovskij-2012492915.html
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в мире, польша, украина, славомир ментцен, рафал тшасковски, кароль навроцкий, евросоюз, нато, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Украина, Славомир Ментцен, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Евросоюз, НАТО, Президентские выборы в Польше — 2025
Кандидатов в президенты Польши просят подписать декларацию по Украине и ЕС

Ментцен требует от кандидатов подписать декларацию на тему Украины, ЕС и налогов

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Выбывший из президентской гонки в Польше кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен требует от кандидатов, прошедших во второй тур, подписать декларацию на тему Украины, ЕС, оружия, налогов.
В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Ментцен же не вышел во второй тур, заняв третье место с 14,81% голосов, которые могут решить исход выборов.
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"По моей оценке, мои избиратели - это очень умные люди, о чем свидетельствует то, что они за меня проголосовали. Если кто-то хочет получить их голоса, то должен до них достучаться. Отсюда следует мое предложение пригласить двух кандидатов, которые прошли во второй тур, на разговор на моем канале на YouTube", - сказал Ментцен журналистам.
По его словам, во время предвыборной кампании и Навроцкий, и Тшасковский не уделили внимание многим вопросам, очень интересующим избирателей Ментцена, например, право на владение оружием.
В связи с этим он предложил обоим кандидатам подписать декларацию из нескольких пунктов с обещаниями в случае избрания президентом. Среди них: "не подпишу ни одного закона, повышающего налоги для поляков", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего оборот наличных денег, и буду стоять на страже польского злотого", "не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения своих взглядов", "не позволю направлять польских солдат на территорию Украины", "не подпишу закон по вопросу вступления Украины в НАТО", "не подпишу закона, ограничивающего доступ поляков к оружию", "не соглашусь на передачу каких-либо компетенций польской власти Европейскому союзу", "не подпишу ратификацию ни одного трактата ЕС, ослабляющего роль Польши, в частности, отменяющего право вето".
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По словам Ментцена, Навроцкий уже согласился принять участие в предложенных им дебатах. "Теперь я ожидаю ответа от Рафала Тшасковского", - сказал он.
Ментцен заявил, что в ходе дебатов и по итогам подписания декларации кандидатами может решить, за кого стоит голосовать его избирателям.
"Я ничего не исключаю. Может быть, после этих дебатов какой-то из кандидатов мне понравится, и я соглашусь с тем, что его надо поддержать", - сказал он.
"Вместе с ним, если какой-либо из них не придет ко мне и проиграет выборы, то прошу не предъявлять мне претензий", - заключил Ментцен.
Второй тур выборов президента Польши назначен на 1 июня.
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В миреПольшаУкраинаСлавомир МентценРафал ТшасковскиКароль НавроцкийЕвросоюзНАТОПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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