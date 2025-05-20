https://ria.ru/20250520/politsiya-2018078360.html

Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест

Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест - РИА Новости, 20.05.2025

Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест

Косовоалбанская полиция вторглась и проводит обыск в отделении Красного Креста на населенном сербами севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:10:00+03:00

2025-05-20T16:10:00+03:00

2025-05-20T16:10:00+03:00

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Косовоалбанская полиция вторглась и проводит обыск в отделении Красного Креста на населенном сербами севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online. Акции силовиков Приштины проходят на фоне политической неопределенности после прошедших в самопровозглашенной республике 9 февраля "парламентских" выборов. Глава правившего четыре года движения "Самоопределение" Альбин Курти подал 15 апреля в отставку с поста "премьера". Политическим силам пока не удается сформировать устойчивое парламентское большинство и утвердить руководство заксобрания и затем – новый состав "правительства". Косовские депутаты почти 20 раз не смогли проголосовать за кандидатуру нового председателя парламента. "Часть косовоалбанских полицейских проводит обыск, другая осталась перед зданием. Они не разрешили сотрудникам Красного Креста зайти внутрь на свои рабочие места", - передает портал. Красный Крест Косово и Метохии занимается гуманитарной деятельностью, проводит сбор крови у доноров для больниц в северной Косовска-Митровице, анклаве Грачаница и поликлинике в Пасьяне. Организация связана с Красным Крестом Сербии и входит в Международный комитет. На минувшей неделе косовоалбанские полицейские также вторглись и заняли здания спортивно-образовательного центра в северной и сербской части Косовска-Митровицы, а также управление местного коммунального водопровода "Ибар". В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.

https://ria.ru/20250409/belgrad-2010308989.html

https://ria.ru/20250412/dzhurdzhevich-stamenkovski-2010858363.html

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в мире, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, сербия, косово