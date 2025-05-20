Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест на севере края
© Фото : соцсетиСотрудники Красного Креста на севере Косово и Метохии
© Фото : соцсети
Сотрудники Красного Креста на севере Косово и Метохии
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Косовоалбанская полиция вторглась и проводит обыск в отделении Красного Креста на населенном сербами севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online.
Акции силовиков Приштины проходят на фоне политической неопределенности после прошедших в самопровозглашенной республике 9 февраля "парламентских" выборов. Глава правившего четыре года движения "Самоопределение" Альбин Курти подал 15 апреля в отставку с поста "премьера". Политическим силам пока не удается сформировать устойчивое парламентское большинство и утвердить руководство заксобрания и затем – новый состав "правительства". Косовские депутаты почти 20 раз не смогли проголосовать за кандидатуру нового председателя парламента.
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"Часть косовоалбанских полицейских проводит обыск, другая осталась перед зданием. Они не разрешили сотрудникам Красного Креста зайти внутрь на свои рабочие места", - передает портал.
Красный Крест Косово и Метохии занимается гуманитарной деятельностью, проводит сбор крови у доноров для больниц в северной Косовска-Митровице, анклаве Грачаница и поликлинике в Пасьяне. Организация связана с Красным Крестом Сербии и входит в Международный комитет.
На минувшей неделе косовоалбанские полицейские также вторглись и заняли здания спортивно-образовательного центра в северной и сербской части Косовска-Митровицы, а также управление местного коммунального водопровода "Ибар".
В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.