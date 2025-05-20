Рейтинг@Mail.ru
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/politsiya-2018078360.html
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест - РИА Новости, 20.05.2025
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест
Косовоалбанская полиция вторглась и проводит обыск в отделении Красного Креста на населенном сербами севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:10:00+03:00
2025-05-20T16:10:00+03:00
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
сербия
косово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018078043_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_4c9d45e78dd19e2fe818f325be3bbd95.jpg
БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Косовоалбанская полиция вторглась и проводит обыск в отделении Красного Креста на населенном сербами севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online. Акции силовиков Приштины проходят на фоне политической неопределенности после прошедших в самопровозглашенной республике 9 февраля "парламентских" выборов. Глава правившего четыре года движения "Самоопределение" Альбин Курти подал 15 апреля в отставку с поста "премьера". Политическим силам пока не удается сформировать устойчивое парламентское большинство и утвердить руководство заксобрания и затем – новый состав "правительства". Косовские депутаты почти 20 раз не смогли проголосовать за кандидатуру нового председателя парламента. "Часть косовоалбанских полицейских проводит обыск, другая осталась перед зданием. Они не разрешили сотрудникам Красного Креста зайти внутрь на свои рабочие места", - передает портал. Красный Крест Косово и Метохии занимается гуманитарной деятельностью, проводит сбор крови у доноров для больниц в северной Косовска-Митровице, анклаве Грачаница и поликлинике в Пасьяне. Организация связана с Красным Крестом Сербии и входит в Международный комитет. На минувшей неделе косовоалбанские полицейские также вторглись и заняли здания спортивно-образовательного центра в северной и сербской части Косовска-Митровицы, а также управление местного коммунального водопровода "Ибар". В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
https://ria.ru/20250409/belgrad-2010308989.html
https://ria.ru/20250412/dzhurdzhevich-stamenkovski-2010858363.html
сербия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018078043_221:0:1384:872_1920x0_80_0_0_68c784043956ff9908a0f40288cec1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, сербия, косово
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, Сербия, Косово
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест

Косовоалбанская полиция вторглась в сербский Красный Крест на севере края

© Фото : соцсетиСотрудники Красного Креста на севере Косово и Метохии
Сотрудники Красного Креста на севере Косово и Метохии - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники Красного Креста на севере Косово и Метохии
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Косовоалбанская полиция вторглась и проводит обыск в отделении Красного Креста на населенном сербами севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online.
Акции силовиков Приштины проходят на фоне политической неопределенности после прошедших в самопровозглашенной республике 9 февраля "парламентских" выборов. Глава правившего четыре года движения "Самоопределение" Альбин Курти подал 15 апреля в отставку с поста "премьера". Политическим силам пока не удается сформировать устойчивое парламентское большинство и утвердить руководство заксобрания и затем – новый состав "правительства". Косовские депутаты почти 20 раз не смогли проголосовать за кандидатуру нового председателя парламента.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Вице-премьер Сербии призвал перестать верить ЕС
9 апреля, 17:19
"Часть косовоалбанских полицейских проводит обыск, другая осталась перед зданием. Они не разрешили сотрудникам Красного Креста зайти внутрь на свои рабочие места", - передает портал.
Красный Крест Косово и Метохии занимается гуманитарной деятельностью, проводит сбор крови у доноров для больниц в северной Косовска-Митровице, анклаве Грачаница и поликлинике в Пасьяне. Организация связана с Красным Крестом Сербии и входит в Международный комитет.
На минувшей неделе косовоалбанские полицейские также вторглись и заняли здания спортивно-образовательного центра в северной и сербской части Косовска-Митровицы, а также управление местного коммунального водопровода "Ибар".
В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023-го. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
Министр по делам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Милица Джурджевич-Стаменковски: НПО толкают молодых сербов на протесты
12 апреля, 10:15
 
В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный КрестСербияКосово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала