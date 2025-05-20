https://ria.ru/20250520/pogoda-2017971908.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре России на выходных

Вильфанд рассказал о погоде в центре России на выходных - РИА Новости, 20.05.2025

Вильфанд рассказал о погоде в центре России на выходных

Летняя погода ожидается в центре европейской России на выходных, воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура не опустится ниже 10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:39:00+03:00

2025-05-20T03:39:00+03:00

2025-05-20T03:39:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Летняя погода ожидается в центре европейской России на выходных, воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура не опустится ниже 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу и воскресенье уже по-настоящему летняя погода. Если в пятницу температура еще на 1 градус будет выше нормы, то на выходных - уже сразу на 4. Давление повышенное, поэтому много солнца, а ночью тоже не холодно, потому что южный ветер", - сказал Вильфанд. По его словам, ночью температуры будут в диапазоне от 10 до 14 градусов, а дневные – от 21 до 26. Синоптик отметил, что погода в мае переменчивая, поэтому нельзя быть уверенными, что такой температурный фон продержится до самого конца месяца. "Будет понижение, но уже оно не такое существенное - не до 12-15 градусов. В любом случае, это будет уже теплая майская погода, потому что ранее очень часто погода была апрельская", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20250518/pogoda-2017654943.html

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Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода