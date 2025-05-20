Рейтинг@Mail.ru
В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/pobeg-2018001697.html
В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов
В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов - РИА Новости, 20.05.2025
В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов
Полиция американского штата Луизиана поймала четырех из десяти арестантов, сбежавших из изолятора в Новом Орлеане, остальные шесть все еще в бегах, передает... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:26:00+03:00
2025-05-20T10:26:00+03:00
в мире
новый орлеан
луизиана
сша
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132676/40/1326764093_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_cd07ef7844b8a66fffe6480ab23d5368.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Луизиана поймала четырех из десяти арестантов, сбежавших из изолятора в Новом Орлеане, остальные шесть все еще в бегах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее 16 мая шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон сообщила, что сбежать из-под стражи удалось десяти из 11 арестантов - один из них впоследствии был найден в другой камере учреждения. "Спустя дни после того, как десять мужчин сбежали из изолятора Нового Орлеана, пробравшись через дыру за унитазом и перелезши через стену, шесть из них... все еще остаются в бегах", - говорится в публикации. Отмечается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США утвердило вознаграждение за информацию о беглецах суммой в 10 тысяч долларов. В пятницу генеральный прокурор американского штата Луизиана Лиз Мюрилл заявила, что у группы сбежавших из-под ареста мужчин в США могли быть сообщники, которые могли помочь им совершить побег, пообещав, что их ждут обвинения в пособничестве побегу или в его организации. Ранее глава бюро полиции Нового Орлеана Кристофер Гудли сообщил о том, что 11 обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста. Он подчеркнул, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными". В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней поверке, в связи со случившимся началось расследование. По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях.
https://ria.ru/20250329/bandi-2007764316.html
https://ria.ru/20250220/lyubov-2000329163.html
новый орлеан
луизиана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132676/40/1326764093_80:0:991:683_1920x0_80_0_0_372e93c704106ed0b0d81ea163d34cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новый орлеан, луизиана, сша, фбр
В мире, Новый Орлеан, Луизиана, США, ФБР
В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов

AP: в США поймали 4 из 10 сбежавших из изолятора в Новом Орлеане арестантов

© Flickr / Daniel X. O'NeilМашина полиции в Новом Орлеане, США
Машина полиции в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Flickr / Daniel X. O'Neil
Машина полиции в Новом Орлеане, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Луизиана поймала четырех из десяти арестантов, сбежавших из изолятора в Новом Орлеане, остальные шесть все еще в бегах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее 16 мая шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон сообщила, что сбежать из-под стражи удалось десяти из 11 арестантов - один из них впоследствии был найден в другой камере учреждения.
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Почему в самого опасного маньяка в США влюблялись толпами
29 марта, 09:00
"Спустя дни после того, как десять мужчин сбежали из изолятора Нового Орлеана, пробравшись через дыру за унитазом и перелезши через стену, шесть из них... все еще остаются в бегах", - говорится в публикации.
Отмечается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США утвердило вознаграждение за информацию о беглецах суммой в 10 тысяч долларов.
В пятницу генеральный прокурор американского штата Луизиана Лиз Мюрилл заявила, что у группы сбежавших из-под ареста мужчин в США могли быть сообщники, которые могли помочь им совершить побег, пообещав, что их ждут обвинения в пособничестве побегу или в его организации.
Ранее глава бюро полиции Нового Орлеана Кристофер Гудли сообщил о том, что 11 обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста. Он подчеркнул, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными".
В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней поверке, в связи со случившимся началось расследование.
По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях.
Побег - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Кто помогал бежать из тюрьмы самому опасному преступнику СССР
20 февраля, 09:00
 
В миреНовый ОрлеанЛуизианаСШАФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала