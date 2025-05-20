В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов
AP: в США поймали 4 из 10 сбежавших из изолятора в Новом Орлеане арестантов
Машина полиции в Новом Орлеане, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Луизиана поймала четырех из десяти арестантов, сбежавших из изолятора в Новом Орлеане, остальные шесть все еще в бегах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее 16 мая шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон сообщила, что сбежать из-под стражи удалось десяти из 11 арестантов - один из них впоследствии был найден в другой камере учреждения.
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"Спустя дни после того, как десять мужчин сбежали из изолятора Нового Орлеана, пробравшись через дыру за унитазом и перелезши через стену, шесть из них... все еще остаются в бегах", - говорится в публикации.
В пятницу генеральный прокурор американского штата Луизиана Лиз Мюрилл заявила, что у группы сбежавших из-под ареста мужчин в США могли быть сообщники, которые могли помочь им совершить побег, пообещав, что их ждут обвинения в пособничестве побегу или в его организации.
Ранее глава бюро полиции Нового Орлеана Кристофер Гудли сообщил о том, что 11 обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста. Он подчеркнул, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными".
В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней поверке, в связи со случившимся началось расследование.
По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях.
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