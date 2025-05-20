https://ria.ru/20250520/pobeg-2018001697.html

В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов

В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов - РИА Новости, 20.05.2025

В США поймали четырех из десяти сбежавших из изолятора арестантов

Полиция американского штата Луизиана поймала четырех из десяти арестантов, сбежавших из изолятора в Новом Орлеане, остальные шесть все еще в бегах, передает... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:26:00+03:00

2025-05-20T10:26:00+03:00

2025-05-20T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция американского штата Луизиана поймала четырех из десяти арестантов, сбежавших из изолятора в Новом Орлеане, остальные шесть все еще в бегах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее 16 мая шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон сообщила, что сбежать из-под стражи удалось десяти из 11 арестантов - один из них впоследствии был найден в другой камере учреждения. "Спустя дни после того, как десять мужчин сбежали из изолятора Нового Орлеана, пробравшись через дыру за унитазом и перелезши через стену, шесть из них... все еще остаются в бегах", - говорится в публикации. Отмечается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США утвердило вознаграждение за информацию о беглецах суммой в 10 тысяч долларов. В пятницу генеральный прокурор американского штата Луизиана Лиз Мюрилл заявила, что у группы сбежавших из-под ареста мужчин в США могли быть сообщники, которые могли помочь им совершить побег, пообещав, что их ждут обвинения в пособничестве побегу или в его организации. Ранее глава бюро полиции Нового Орлеана Кристофер Гудли сообщил о том, что 11 обвиненных в различных преступлениях мужчин сбежали из-под ареста. Он подчеркнул, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными". В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней поверке, в связи со случившимся началось расследование. По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях.

https://ria.ru/20250329/bandi-2007764316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новый орлеан, луизиана, сша, фбр