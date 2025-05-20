https://ria.ru/20250520/plennye-2018064230.html

Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких

Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких - РИА Новости, 20.05.2025

Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких

Российская сторона передала украинским военнопленным 1,5 тысячи посылок от близких, российские пленные также получили письма и посылки из дома, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:02:00+03:00

2025-05-20T15:02:00+03:00

2025-05-20T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская сторона передала украинским военнопленным 1,5 тысячи посылок от близких, российские пленные также получили письма и посылки из дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Только что мы завершили передачу посылок для наших военнопленных, в которых вещи теплые, самое необходимое в быту, но самое важное – это письма из дома от мамы, от жены, детский рисунок. Мы передали и украинским военнопленным 1500 посылок", - сказала Москалькова журналистам. Федеральный омбудсмен также выразила надежду на то, что гуманитарный коридор между Россией и Украиной будет работать дальше.

https://ria.ru/20250520/smi-2018036806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф