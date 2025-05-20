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Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/plennye-2018064230.html
Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких
Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких - РИА Новости, 20.05.2025
Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких
Российская сторона передала украинским военнопленным 1,5 тысячи посылок от близких, российские пленные также получили письма и посылки из дома, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:02:00+03:00
2025-05-20T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
общество
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская сторона передала украинским военнопленным 1,5 тысячи посылок от близких, российские пленные также получили письма и посылки из дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Только что мы завершили передачу посылок для наших военнопленных, в которых вещи теплые, самое необходимое в быту, но самое важное – это письма из дома от мамы, от жены, детский рисунок. Мы передали и украинским военнопленным 1500 посылок", - сказала Москалькова журналистам. Федеральный омбудсмен также выразила надежду на то, что гуманитарный коридор между Россией и Украиной будет работать дальше.
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россия, украина, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Общество, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких

Москалькова: украинским военнопленным в РФ передали 1,5 тыс посылок от близких

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские пленные
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Украинские пленные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская сторона передала украинским военнопленным 1,5 тысячи посылок от близких, российские пленные также получили письма и посылки из дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Только что мы завершили передачу посылок для наших военнопленных, в которых вещи теплые, самое необходимое в быту, но самое важное – это письма из дома от мамы, от жены, детский рисунок. Мы передали и украинским военнопленным 1500 посылок", - сказала Москалькова журналистам.
Федеральный омбудсмен также выразила надежду на то, что гуманитарный коридор между Россией и Украиной будет работать дальше.
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