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Умерла актриса из "Склифосовского" и "Часа Волкова" Наталья Пикула
Умерла актриса из "Склифосовского" и "Часа Волкова" Наталья Пикула - РИА Новости, 20.05.2025
Умерла актриса из "Склифосовского" и "Часа Волкова" Наталья Пикула
Актриса театра и кино Наталья Пикула, известная по ролям в сериалах "Склифосовский", "Папины дочки" и "Час Волкова", скончалась в возрасте 51 года после тяжелой РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:08:00+03:00
2025-05-20T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Актриса театра и кино Наталья Пикула, известная по ролям в сериалах "Склифосовский", "Папины дочки" и "Час Волкова", скончалась в возрасте 51 года после тяжелой болезни, сообщил РИА Новости друг актрисы, сценарист Илья Замешаев. "Да, к сожалению, это правда. Насколько мне известно, Наталья скончалась из-за онкологии", — сказал собеседник агентства. Как уточнил Замешаев, прощание с артисткой пройдет 23 мая в 50-й клинической больнице, по адресу: улица Вучетича, дом 21. "Там есть зал для панихиды. Ориентировочно, в 11 часов", — добавил он.
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россия, кино, кино и сериалы, наталья пикула
Россия, кино, Кино и сериалы, Наталья Пикула, Культура
Умерла актриса из "Склифосовского" и "Часа Волкова" Наталья Пикула
Актриса сериалов Наталья Пикула умерла в возрасте 51 года
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Актриса театра и кино Наталья Пикула, известная по ролям в сериалах "Склифосовский", "Папины дочки" и "Час Волкова", скончалась в возрасте 51 года после тяжелой болезни, сообщил РИА Новости друг актрисы, сценарист Илья Замешаев.
"Да, к сожалению, это правда. Насколько мне известно, Наталья скончалась из-за онкологии", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил Замешаев, прощание с артисткой пройдет 23 мая в 50-й клинической больнице, по адресу: улица Вучетича, дом 21. "Там есть зал для панихиды. Ориентировочно, в 11 часов", — добавил он.