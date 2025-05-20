https://ria.ru/20250520/peskov-2017966798.html

В Кремле оценили усилия США по посредничеству на Украине

В Кремле оценили усилия США по посредничеству на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

В Кремле оценили усилия США по посредничеству на Украине

Усилия США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:48:00+03:00

2025-05-20T01:48:00+03:00

2025-05-20T01:48:00+03:00

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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Усилия США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт", - сказал Песков журналистам, комментируя участие Штатов в качестве посредника в украинском урегулировании.

https://ria.ru/20250520/peskov-2017965446.html

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