https://ria.ru/20250520/peskov-2017966798.html
В Кремле оценили усилия США по посредничеству на Украине
В Кремле оценили усилия США по посредничеству на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
В Кремле оценили усилия США по посредничеству на Украине
Усилия США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:48:00+03:00
2025-05-20T01:48:00+03:00
2025-05-20T01:48:00+03:00
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Усилия США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт", - сказал Песков журналистам, комментируя участие Штатов в качестве посредника в украинском урегулировании.
https://ria.ru/20250520/peskov-2017965446.html
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сша, россия, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили усилия США по посредничеству на Украине
Песков: усилия США по посредничеству в урегулировании на Украине эффективны