https://ria.ru/20250520/peskov-2017965446.html
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине
США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:33:00+03:00
2025-05-20T01:33:00+03:00
2025-05-20T01:58:00+03:00
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент (США Дональд - прим.) Трамп об этом говорил, и президент (РФ Владимир - прим.) Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250520/peskov-2017966680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине
Песков: все заинтересованы в скорейшем урегулировании на Украине