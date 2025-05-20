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Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
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01:33 20.05.2025 (обновлено: 01:58 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/peskov-2017965446.html
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.05.2025
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине
США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:33:00+03:00
2025-05-20T01:58:00+03:00
в мире
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дмитрий песков
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент (США Дональд - прим.) Трамп об этом говорил, и президент (РФ Владимир - прим.) Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании", - сказал Песков.
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине

Песков: все заинтересованы в скорейшем урегулировании на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент (США Дональд - прим.) Трамп об этом говорил, и президент (РФ Владимир - прим.) Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Контакты России и Украины воссозданы, заявил Песков
01:48
 
В миреСШАРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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