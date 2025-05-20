https://ria.ru/20250520/peskov-2017965446.html

Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине

Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине - РИА Новости, 20.05.2025

Песков заявил о заинтересованности всех сторон в урегулировании на Украине

США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:33:00+03:00

2025-05-20T01:33:00+03:00

2025-05-20T01:58:00+03:00

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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент (США Дональд - прим.) Трамп об этом говорил, и президент (РФ Владимир - прим.) Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250520/peskov-2017966680.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков