https://ria.ru/20250520/peskov-2017965350.html
Песков заявил о важности устранения первопричин украинского конфликта
Песков заявил о важности устранения первопричин украинского конфликта - РИА Новости, 20.05.2025
Песков заявил о важности устранения первопричин украинского конфликта
Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:32:00+03:00
2025-05-20T01:32:00+03:00
2025-05-20T01:56:00+03:00
россия
политика
дмитрий песков
украина
владимир путин
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул ранее, что позиция России по ситуации на Украине ясна, главное для российской стороны - устранить первопричины кризиса."Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта, о чем тоже сегодня говорил Путин. Это самое главное во всех проектах, которые будут нами формулироваться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017931918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков, украина, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин
Песков заявил о важности устранения первопричин украинского конфликта
Песков: устранение первопричин украинского конфликта будет пунктом всех проектов