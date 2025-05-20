https://ria.ru/20250520/peskov-2017965350.html

Песков заявил о важности устранения первопричин украинского конфликта

Песков заявил о важности устранения первопричин украинского конфликта - РИА Новости, 20.05.2025

Песков заявил о важности устранения первопричин украинского конфликта

Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:32:00+03:00

2025-05-20T01:32:00+03:00

2025-05-20T01:56:00+03:00

россия

политика

дмитрий песков

украина

владимир путин

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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул ранее, что позиция России по ситуации на Украине ясна, главное для российской стороны - устранить первопричины кризиса."Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта, о чем тоже сегодня говорил Путин. Это самое главное во всех проектах, которые будут нами формулироваться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250519/putin-2017931918.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, дмитрий песков, украина, владимир путин