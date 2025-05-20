https://ria.ru/20250520/peskov-2017965107.html

Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие Ватикана в урегулировании

Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие Ватикана в урегулировании - РИА Новости, 20.05.2025

Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие Ватикана в урегулировании

Инициатива Ватикана по участию в украинском урегулировании в качестве площадки известна, но этот вопрос в ходе телефонного разговора президентов России и США... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:27:00+03:00

2025-05-20T01:27:00+03:00

2025-05-20T01:56:00+03:00

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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Инициатива Ватикана по участию в украинском урегулировании в качестве площадки известна, но этот вопрос в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, ранее заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин."Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждался ли в ходе разговора Путина и Трампа Ватикан как возможная площадка для переговоров России и Украины.Он добавил, что "об этой инициативе Папы известно всем", и "действительно было из Ватикана заявление"."И, естественно, российская сторона признательна всем, кто готов внести свой вклад", - также сказал Песков.

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ватикан, дмитрий песков, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, в мире