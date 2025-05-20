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Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:25 20.05.2025 (обновлено: 08:27 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков
Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:25:00+03:00
2025-05-20T08:27:00+03:00
москва
киев
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
дмитрий песков
владимир путин
специальная военная операция на украине
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СОЧИ, 20 мая — РИА Новости. Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста. &lt;...&gt; Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях"", — сказал представитель Кремля.Конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов также пока нет, добавил Песков.В понедельник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Переговоры в СтамбулеПредыдущие прямые контакты между двумя сторонами состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017935691.html
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москва, киев, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Москва, Киев, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков

Песков: РФ и Украина разработают текст меморандума, но будут сложные контакты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЧИ, 20 мая — РИА Новости. Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста. <...> Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях"", — сказал представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
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Конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов также пока нет, добавил Песков.
В понедельник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Мы на правильном пути". О чем Путин и Трамп говорили более двух часов
Вчера, 20:28

Переговоры в Стамбуле

Предыдущие прямые контакты между двумя сторонами состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
17 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваКиевРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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