https://ria.ru/20250520/peskov-2017964947.html

Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков

Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025

Москве и Киеву предстоит сложная работа по меморандуму, заявил Песков

Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:25:00+03:00

2025-05-20T01:25:00+03:00

2025-05-20T08:27:00+03:00

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СОЧИ, 20 мая — РИА Новости. Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста. <...> Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях"", — сказал представитель Кремля.Конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов также пока нет, добавил Песков.В понедельник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.Переговоры в СтамбулеПредыдущие прямые контакты между двумя сторонами состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

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https://ria.ru/20250519/peregovory-2017935691.html

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, киев, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, дмитрий песков, владимир путин