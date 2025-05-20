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Песков рассказал о роли США в урегулировании украинского конфликта
Песков рассказал о роли США в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 20.05.2025
Песков рассказал о роли США в урегулировании украинского конфликта
США не выходят из посредничества по украинскому урегулированию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:24:00+03:00
2025-05-20T01:24:00+03:00
2025-05-20T01:47:00+03:00
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. США не выходят из посредничества по украинскому урегулированию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, США не выходят", - ответил Песков на вопрос о том, не выходят ли США из посредничества по Украине.Усилия США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт", - сказал Песков журналистам, комментируя участие Штатов в качестве посредника в украинском урегулировании.
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в мире, сша, дмитрий песков
В мире, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал о роли США в урегулировании украинского конфликта
Песков: США не выходят из посредничества по Украине
СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. США не выходят из посредничества по украинскому урегулированию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, США не выходят", - ответил Песков на вопрос о том, не выходят ли США из посредничества по Украине.
Усилия США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт", - сказал Песков журналистам, комментируя участие Штатов в качестве посредника в украинском урегулировании.