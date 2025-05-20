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Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков
Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025
Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:22:00+03:00
2025-05-20T01:22:00+03:00
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждалась ли в ходе разговора Путина и Трампа возможная организация двусторонней встречи президента России с Владимиром Зеленским при посредничестве США.На уточняющий вопрос, обсуждалась ли встреча на высшем уровне, Песков ответил утвердительно."Конечно", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Украина, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков
Путин и Трамп обсудили контакты России и Украины, в том числе на высшем уровне