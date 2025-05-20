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Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025
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01:22 20.05.2025 (обновлено: 01:35 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/peskov-2017964746.html
Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков
Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025
Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:22:00+03:00
2025-05-20T01:35:00+03:00
россия
украина
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
сша
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждалась ли в ходе разговора Путина и Трампа возможная организация двусторонней встречи президента России с Владимиром Зеленским при посредничестве США.На уточняющий вопрос, обсуждалась ли встреча на высшем уровне, Песков ответил утвердительно."Конечно", - сказал он.
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россия, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша
Россия, Украина, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков

Путин и Трамп обсудили контакты России и Украины, в том числе на высшем уровне

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждалась ли в ходе разговора Путина и Трампа возможная организация двусторонней встречи президента России с Владимиром Зеленским при посредничестве США.
На уточняющий вопрос, обсуждалась ли встреча на высшем уровне, Песков ответил утвердительно.
"Конечно", - сказал он.
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РоссияУкраинаВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковСША
 
 
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