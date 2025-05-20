https://ria.ru/20250520/peskov-2017964746.html

Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков

Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2025

Путин и Трамп обсудили прямые контакты России и Украины, заявил Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:22:00+03:00

2025-05-20T01:22:00+03:00

2025-05-20T01:35:00+03:00

россия

украина

в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg

СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждалась ли в ходе разговора Путина и Трампа возможная организация двусторонней встречи президента России с Владимиром Зеленским при посредничестве США.На уточняющий вопрос, обсуждалась ли встреча на высшем уровне, Песков ответил утвердительно."Конечно", - сказал он.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017825610.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша