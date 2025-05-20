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Захарова высказалась о возобновлении переговоров России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 20.05.2025 (обновлено: 15:30 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/peregovory-2018069217.html
Захарова высказалась о возобновлении переговоров России и Украины
Захарова высказалась о возобновлении переговоров России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025
Захарова высказалась о возобновлении переговоров России и Украины
Само по себе возобновление переговоров РФ и Украины является значимым результатом, попытки шантажа и давления со стороны Запада контрпродуктивны, сказала... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:29:00+03:00
2025-05-20T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир мединский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Само по себе возобновление переговоров РФ и Украины является значимым результатом, попытки шантажа и давления со стороны Запада контрпродуктивны, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. "Само по себе возобновление переговоров между Россией и Украиной, которые были прерваны, ещё раз подчеркну, под давлением Британии весной 2022 года, является значимым результатом. Однако попытки создать для диалога какие-то искусственные рамки, давить, выставлять какие-то ультиматумы, угрожать, шантажировать, нагнетать через СМИ, подконтрольные западному истеблишменту или создавать какой-то вообще нездоровый ажиотаж – это абсолютно всё контрпродуктивно", - заявила она в ходе брифинга. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, мария захарова, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Мария Захарова, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Захарова высказалась о возобновлении переговоров России и Украины

Захарова назвала возобновление переговоров России и Украины значимым результатом

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРоссийско-украинские переговоры в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Само по себе возобновление переговоров РФ и Украины является значимым результатом, попытки шантажа и давления со стороны Запада контрпродуктивны, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Само по себе возобновление переговоров между Россией и Украиной, которые были прерваны, ещё раз подчеркну, под давлением Британии весной 2022 года, является значимым результатом. Однако попытки создать для диалога какие-то искусственные рамки, давить, выставлять какие-то ультиматумы, угрожать, шантажировать, нагнетать через СМИ, подконтрольные западному истеблишменту или создавать какой-то вообще нездоровый ажиотаж – это абсолютно всё контрпродуктивно", - заявила она в ходе брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
18 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийМария ЗахароваВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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