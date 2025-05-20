В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины
Песков: конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины нет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", - сказал Песков журналистам.
Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.