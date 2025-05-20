https://ria.ru/20250520/peregovory-2017965198.html

В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины

В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025

В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины

Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:28:00+03:00

2025-05-20T01:28:00+03:00

2025-05-20T02:29:00+03:00

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дмитрий песков

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политика

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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", - сказал Песков журналистам.Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, рассматривался ли Ватикан как возможная площадка прямых российско-украинских переговоров. Он отметил, что об этой инициативе папы Римского известно и Россия признательна всем, кто готов внести свой вклад в украинское урегулирование.Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017543828.html

https://ria.ru/20250520/peskov-2017965107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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