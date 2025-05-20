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В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025
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01:28 20.05.2025 (обновлено: 02:29 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/peregovory-2017965198.html
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины - РИА Новости, 20.05.2025
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины
Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:28:00+03:00
2025-05-20T02:29:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
политика
владимир мединский
пьетро паролин
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", - сказал Песков журналистам.Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, рассматривался ли Ватикан как возможная площадка прямых российско-украинских переговоров. Он отметил, что об этой инициативе папы Римского известно и Россия признательна всем, кто готов внести свой вклад в украинское урегулирование.Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017543828.html
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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, политика, владимир мединский, пьетро паролин, ватикан
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Политика, Владимир Мединский, Пьетро Паролин, Ватикан
В Кремле ответили на вопрос о месте продолжения контактов России и Украины

Песков: конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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СОЧИ, 20 мая - РИА Новости. Конкретных решений о месте продолжения контактов России и Украины пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов пока не принималось", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины
17 мая, 11:35
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, рассматривался ли Ватикан как возможная площадка прямых российско-украинских переговоров. Он отметил, что об этой инициативе папы Римского известно и Россия признательна всем, кто готов внести свой вклад в украинское урегулирование.
Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Песков: Путин и Трамп не обсуждали участие Ватикана в урегулировании
01:27
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025ПолитикаВладимир МединскийПьетро ПаролинВатикан
 
 
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