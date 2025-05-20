https://ria.ru/20250520/patriarkh-2018019779.html

Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом

Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом - РИА Новости, 20.05.2025

Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что при новом папе Льве XIV Русская православная церковь (РПЦ) готова к развитию диалога с Ватиканом по защите... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:52:00+03:00

2025-05-20T11:52:00+03:00

2025-05-20T11:52:00+03:00

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ватикан

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

папа римский лев xiv

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что при новом папе Льве XIV Русская православная церковь (РПЦ) готова к развитию диалога с Ватиканом по защите традиционных ценностей, миротворчества, защиты христиан, защиты окружающей среды, по гуманитарным вопросам. "Несмотря на возникающие сложности, сохраняются связи с Римско-католической церковью… Новым понтификом стал папа Лев XIV, и мы готовы, конечно, к дальнейшему развитию диалога с Ватиканом. В том числе - по вопросам защиты традиционных христианских нравственных ценностей, вопросах миротворчества, защиты христиан от дискриминации и гонений, защиты окружающей среды и по решению многих гуманитарных вопросов, которые сегодня стоят на мировой повестке дня", - сказал патриарх на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник.

https://ria.ru/20250520/papa_rimskiy-2015918610.html

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Ольга Фомченкова

ватикан, россия, русская православная церковь, римско-католическая церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), папа римский лев xiv