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Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом - РИА Новости, 20.05.2025
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Религия
 
11:52 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/patriarkh-2018019779.html
Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом
Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом - РИА Новости, 20.05.2025
Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что при новом папе Льве XIV Русская православная церковь (РПЦ) готова к развитию диалога с Ватиканом по защите... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:52:00+03:00
2025-05-20T11:52:00+03:00
религия
ватикан
россия
русская православная церковь
римско-католическая церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
папа римский лев xiv
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что при новом папе Льве XIV Русская православная церковь (РПЦ) готова к развитию диалога с Ватиканом по защите традиционных ценностей, миротворчества, защиты христиан, защиты окружающей среды, по гуманитарным вопросам. "Несмотря на возникающие сложности, сохраняются связи с Римско-католической церковью… Новым понтификом стал папа Лев XIV, и мы готовы, конечно, к дальнейшему развитию диалога с Ватиканом. В том числе - по вопросам защиты традиционных христианских нравственных ценностей, вопросах миротворчества, защиты христиан от дискриминации и гонений, защиты окружающей среды и по решению многих гуманитарных вопросов, которые сегодня стоят на мировой повестке дня", - сказал патриарх на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник.
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ватикан, россия, русская православная церковь, римско-католическая церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), папа римский лев xiv
Религия, Ватикан, Россия, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Папа римский Лев XIV
Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом

Патриарх Кирилл заявил о готовности к диалогу с Ватиканом при папе Льве XIV

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что при новом папе Льве XIV Русская православная церковь (РПЦ) готова к развитию диалога с Ватиканом по защите традиционных ценностей, миротворчества, защиты христиан, защиты окружающей среды, по гуманитарным вопросам.
"Несмотря на возникающие сложности, сохраняются связи с Римско-католической церковью… Новым понтификом стал папа Лев XIV, и мы готовы, конечно, к дальнейшему развитию диалога с Ватиканом. В том числе - по вопросам защиты традиционных христианских нравственных ценностей, вопросах миротворчества, защиты христиан от дискриминации и гонений, защиты окружающей среды и по решению многих гуманитарных вопросов, которые сегодня стоят на мировой повестке дня", - сказал патриарх на пасхальном приеме в МИД РФ во вторник.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
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РелигияВатиканРоссияРусская православная церковьРимско-католическая церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Папа римский Лев XIV
 
 
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