https://ria.ru/20250520/pasport-2018032274.html
Более 12 тысяч жителей ДНР хотят получить российский паспорт
Более 12 тысяч жителей ДНР хотят получить российский паспорт - РИА Новости, 20.05.2025
Более 12 тысяч жителей ДНР хотят получить российский паспорт
Более 12 тысяч жителей освобождённых населенных пунктов Донецкой Народной Республики подали документы для получения паспорта России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:42:00+03:00
2025-05-20T12:42:00+03:00
2025-05-20T12:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Более 12 тысяч жителей освобождённых населенных пунктов Донецкой Народной Республики подали документы для получения паспорта России, сообщили РИА Новости в межведомственной рабочей группе штаба обороны ДНР. "В ходе паспортизации силами сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике, а также в ходе выездных приемов всего принято 12111 граждан. На местах выдано 326 водительских удостоверений образца Российской Федерации, перерегистрировано 411 транспортных средств" , - рассказали агентству в рабочей группе. Там также отметили, что 14 и 15 мая в Курахово, Селидово, Горняке, поселке Кураховка и селе Зоряное 148 человек получили социальные выплаты. Помимо этого, в населенных пунктах Курахово и Степном продолжаются работы по разминированию территории и организована работа каналов передачи данных на восстановленной волоконно-оптической линии связи на участке Донецк – Курахово.
https://ria.ru/20250410/dnr-2010564340.html
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в мире, донецкая народная республика, курахово, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Курахово, Россия
Более 12 тысяч жителей ДНР хотят получить российский паспорт
В ДНР более 12 тысяч человек подали документы для получения паспорта России