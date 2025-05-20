https://ria.ru/20250520/parlament-2018111961.html

В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о постановлениях судов

В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о постановлениях судов - РИА Новости, 20.05.2025

В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о постановлениях судов

Верхняя палата белорусского парламента одобрила на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации соглашения с РФ о порядке взаимного исполнения... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:28:00+03:00

2025-05-20T18:28:00+03:00

2025-05-20T18:28:00+03:00

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила на заседании во вторник в Минске законопроект о ратификации соглашения с РФ о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов, сообщила пресс-служба палаты. "Законопроект одобрен Советом республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты парламента Белоруссии. Подчеркивается, что соглашение направлено на упрощение исполнения исполнительных документов на территориях Белоруссии и Российской Федерации. "Соглашением определено, что судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны", - говорится в сообщении. Поясняется, что соглашение будет применяться к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским делам и уголовным делам в части гражданского иска, предусматривающим обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания госпошлины, иных судебных расходов и процессуальных издержек. Со стороны Белоруссии уполномоченными органами являются управления принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, со стороны Российской Федерации – территориальные органы Федеральной службы судебных приставов. "После вступления соглашения в силу принудительное исполнение исполнительных документов Республики Беларусь по установленным категориям дел в Российской Федерации станет возможным напрямую, без предварительной процедуры признания судебного решения", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250520/peterburg-2018031757.html

https://ria.ru/20250428/belorussija-2013919365.html

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белоруссия, россия