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Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО - РИА Новости, 20.05.2025
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01:42 20.05.2025 (обновлено: 05:11 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/otstavka-2017965685.html
Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО
Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО - РИА Новости, 20.05.2025
Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО
Главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову отправили в отставку после резонансного видео ее дочери с угрозами отправкой на СВО, заявил губернатор... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T01:42:00+03:00
2025-05-20T05:11:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову отправили в отставку после резонансного видео ее дочери с угрозами отправкой на СВО, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале.Речь идет о ролике в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа впоследствии принесла извинения и сообщила, что провела со своей 19-летней дочерью серьезный разговор."Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области. Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации. Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства — тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет", — написал Филимонов.Глава региона подчеркнул, что осуждает поступок девушки. Чиновник уточнил, что она уже передала извинения и хотела опубликовать с ними видео, но он ей запретил это делать, чтобы оградить от возможной травли.Филимонов также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери, которая живет вдали от матери."Записать ее на курсы медицинских сестер и может быть направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать. Возможно, мы увидим фото- и видеоотчеты, которые девушка будет регулярно публиковать у себя на страничках в социальных сетях", — написал он. При этом Филлимонов отметил, что участие в спецоперации — честь и привилегия, а не наказание, а на должность нового главы муниципалитета с большой долей вероятности номинируют как раз бойца СВО. Рассматривать будут и ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы "Время героев" — "Герои Русского Севера", заключил губернатор.
https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html
https://ria.ru/20250514/dagestan-2016965334.html
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вологодская область, георгий филимонов, политика
Вологодская область, Георгий Филимонов, Политика
Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО

Главу Нюксенского округа отправили в отставку после резонансного видео ее дочери

© Фото : Администрация Нюксенского муниципального округаГлава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова
Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Администрация Нюксенского муниципального округа
Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову отправили в отставку после резонансного видео ее дочери с угрозами отправкой на СВО, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале.
Речь идет о ролике в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа впоследствии принесла извинения и сообщила, что провела со своей 19-летней дочерью серьезный разговор.
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«
"Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области. Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации. Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства — тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет", — написал Филимонов.
Глава региона подчеркнул, что осуждает поступок девушки. Чиновник уточнил, что она уже передала извинения и хотела опубликовать с ними видео, но он ей запретил это делать, чтобы оградить от возможной травли.
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Филимонов также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери, которая живет вдали от матери.
«
"Записать ее на курсы медицинских сестер и может быть направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать. Возможно, мы увидим фото- и видеоотчеты, которые девушка будет регулярно публиковать у себя на страничках в социальных сетях", — написал он.
При этом Филлимонов отметил, что участие в спецоперации — честь и привилегия, а не наказание, а на должность нового главы муниципалитета с большой долей вероятности номинируют как раз бойца СВО. Рассматривать будут и ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы "Время героев" — "Герои Русского Севера", заключил губернатор.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновПолитика
 
 
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