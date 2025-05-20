https://ria.ru/20250520/otstavka-2017965685.html

Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО

Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО - РИА Новости, 20.05.2025

Вологодскую чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО

Главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову отправили в отставку после резонансного видео ее дочери с угрозами отправкой на СВО, заявил губернатор... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:42:00+03:00

2025-05-20T01:42:00+03:00

2025-05-20T05:11:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову отправили в отставку после резонансного видео ее дочери с угрозами отправкой на СВО, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале.Речь идет о ролике в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа впоследствии принесла извинения и сообщила, что провела со своей 19-летней дочерью серьезный разговор."Глава Нюксенского муниципального округа Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области. Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации. Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства — тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет", — написал Филимонов.Глава региона подчеркнул, что осуждает поступок девушки. Чиновник уточнил, что она уже передала извинения и хотела опубликовать с ними видео, но он ей запретил это делать, чтобы оградить от возможной травли.Филимонов также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери, которая живет вдали от матери."Записать ее на курсы медицинских сестер и может быть направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать. Возможно, мы увидим фото- и видеоотчеты, которые девушка будет регулярно публиковать у себя на страничках в социальных сетях", — написал он. При этом Филлимонов отметил, что участие в спецоперации — честь и привилегия, а не наказание, а на должность нового главы муниципалитета с большой долей вероятности номинируют как раз бойца СВО. Рассматривать будут и ветеранов боевых действий, прошедших региональный аналог программы "Время героев" — "Герои Русского Севера", заключил губернатор.

https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html

https://ria.ru/20250514/dagestan-2016965334.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вологодская область, георгий филимонов, политика