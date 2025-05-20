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Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 20.05.2025 (обновлено: 10:53 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/otryad-2017987189.html
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Российская группировка "Север" нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду украинских боевиков, направлявшихся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:01:00+03:00
2025-05-20T10:53:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сумская область
безопасность
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КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду украинских боевиков, направлявшихся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь."Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов", — сказал он.В начале марта подразделения группировки "Север" перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от ВСУ. По его словам, российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области.При этом ВСУ постоянно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино. Российские бойцы пресекают эти попытки, тем не менее противник бросает на это направление все новые и новые силы.
https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html
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Удар ВС России по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области
Российские военные нанесли удар по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области, уничтожены 12 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север"
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курская область, вооруженные силы рф, сумская область, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Безопасность
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области

ВС РФ нанесли удар по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области

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КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду украинских боевиков, направлявшихся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь.
"Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Фронт начинает сыпаться. Что происходит в зоне СВО
Вчера, 08:00
В начале марта подразделения группировки "Север" перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от ВСУ. По его словам, российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области.
При этом ВСУ постоянно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино. Российские бойцы пресекают эти попытки, тем не менее противник бросает на это направление все новые и новые силы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФСумская областьБезопасность
 
 
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