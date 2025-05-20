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Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области

Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области - РИА Новости, 20.05.2025

Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области

Российская группировка "Север" нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду украинских боевиков, направлявшихся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:01:00+03:00

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курская область

специальная военная операция на украине

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безопасность

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КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду украинских боевиков, направлявшихся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь."Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов", — сказал он.В начале марта подразделения группировки "Север" перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от ВСУ. По его словам, российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области.При этом ВСУ постоянно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино. Российские бойцы пресекают эти попытки, тем не менее противник бросает на это направление все новые и новые силы.

https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

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Удар ВС России по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области Российские военные нанесли удар по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области, уничтожены 12 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" 2025-05-20T09:01 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы рф, сумская область, безопасность