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Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Российская группировка "Север" нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду украинских боевиков, направлявшихся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:01:00+03:00
2025-05-20T09:01:00+03:00
2025-05-20T10:53:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду украинских боевиков, направлявшихся из Сумской области в сторону Курской, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь."Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов", — сказал он.В начале марта подразделения группировки "Север" перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от ВСУ. По его словам, российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области.При этом ВСУ постоянно пытаются прорваться на территорию Курской области, в основном в районе поселка Теткино. Российские бойцы пресекают эти попытки, тем не менее противник бросает на это направление все новые и новые силы.
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Удар ВС России по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области
Российские военные нанесли удар по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области, уничтожены 12 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север"
2025-05-20T09:01
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курская область, вооруженные силы рф, сумская область, безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Безопасность
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
ВС РФ нанесли удар по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области