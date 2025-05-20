В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой
В Егорьевске после отравления шаурмой 17 человек возбудили уголовное дело
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗаведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек, включая семерых детей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"По имеющейся информации, вечером 19 мая за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 17 человек, употребившие продукцию в заведении быстрого питания, расположенном на проспекте Ленина в Егорьевске. Со слов пострадавших, в числе которых семь несовершеннолетних, все они употребляли в пищу шаурму. В настоящий момент обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего.
"Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — добавляется в сообщении.
Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, на месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты образцы проданного товара. В настоящее время торговый павильон опечатан и закрыт.