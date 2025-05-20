https://ria.ru/20250520/otravlenie-2018037412.html

В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой

В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 20.05.2025

В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек, включая семерых детей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:05:00+03:00

2025-05-20T13:05:00+03:00

2025-05-20T14:43:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

егорьевск

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек, включая семерых детей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "По имеющейся информации, вечером 19 мая за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 17 человек, употребившие продукцию в заведении быстрого питания, расположенном на проспекте Ленина в Егорьевске. Со слов пострадавших, в числе которых семь несовершеннолетних, все они употребляли в пищу шаурму. В настоящий момент обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. "Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — добавляется в сообщении. Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, на месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты образцы проданного товара. В настоящее время торговый павильон опечатан и закрыт.

https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html

московская область (подмосковье)

россия

егорьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, егорьевск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)