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В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 20.05.2025
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13:05 20.05.2025 (обновлено: 14:43 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/otravlenie-2018037412.html
В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой
В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 20.05.2025
В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой
Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек, включая семерых детей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:05:00+03:00
2025-05-20T14:43:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
егорьевск
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек, включая семерых детей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "По имеющейся информации, вечером 19 мая за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 17 человек, употребившие продукцию в заведении быстрого питания, расположенном на проспекте Ленина в Егорьевске. Со слов пострадавших, в числе которых семь несовершеннолетних, все они употребляли в пищу шаурму. В настоящий момент обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. "Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — добавляется в сообщении. Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, на месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты образцы проданного товара. В настоящее время торговый павильон опечатан и закрыт.
https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html
московская область (подмосковье)
россия
егорьевск
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, егорьевск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Егорьевск, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой

В Егорьевске после отравления шаурмой 17 человек возбудили уголовное дело

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЗаведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Подмосковье после отравления шаурмой 17 человек, включая семерых детей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"По имеющейся информации, вечером 19 мая за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 17 человек, употребившие продукцию в заведении быстрого питания, расположенном на проспекте Ленина в Егорьевске. Со слов пострадавших, в числе которых семь несовершеннолетних, все они употребляли в пищу шаурму. В настоящий момент обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего.
"Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — добавляется в сообщении.
Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, на месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты образцы проданного товара. В настоящее время торговый павильон опечатан и закрыт.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЕгорьевскОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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