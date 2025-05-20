https://ria.ru/20250520/osventsim-2017974965.html

Историк рассказал о шокирующих откровениях экс-коменданта Освенцима

Историк рассказал о шокирующих откровениях экс-коменданта Освенцима - РИА Новости, 20.05.2025

Историк рассказал о шокирующих откровениях экс-коменданта Освенцима

Комплекс нацистских концлагерей в Освенциме был крупнейшей "фабрикой смерти", где с безжалостностью и хладнокровной исполнительностью несколько лет работал... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:49:00+03:00

2025-05-20T04:49:00+03:00

2025-05-20T04:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Комплекс нацистских концлагерей в Освенциме был крупнейшей "фабрикой смерти", где с безжалостностью и хладнокровной исполнительностью несколько лет работал адский конвейер, каждый элемент которого подчинялся одной цели – превращению жизней ни в чем не повинных людей в пепел. Такую шокирующую картину описал в своих показаниях основатель и первый комендант Освенцима Рудольф Хёсс, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Во вторник исполняется 85 лет со дня основания одного из самых страшных мест массового уничтожения людей – комплекса нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, функционировавшего в 1940 -1945 годах в Верхней Силезии возле старинного польского города Освенцим, переименованного после завоевания Польши Германией в 1939 году в Аушвиц. Согласно последним оценкам историков, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% - евреи (1,275 миллиона). Освенцим был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. Эта дата в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН была объявлена международным Днем памяти жертв Холокоста. Откровения палача "Уникальным документальным первоисточником, позволяющим глубже понять механизмы функционирования концлагеря, а также мотивацию и психологическое состояние лиц, непосредственно участвовавших в массовых убийствах, являются объемные собственноручные показания его основателя и первого коменданта (с мая 1940 года по ноябрь 1943 года) оберштурмбаннфюрера СС Рудольфа Хёсса", - сказал Матвеев. "Главного злодея лагерного комплекса Рудольфа Хёсса, скрывавшегося по окончании войны под чужим именем, в марте 1946 года обнаружила британская военная полиция на севере Германии в Шлезвиг-Гольштейне. После выступления в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, комендант был передан Польше, где его приговорили к смертной казни через повешение. По иронии судьбы, виселица, на которой был повешен Хёсс, была установлена, так сказать, по месту совершения преступления, рядом с крематорием лагеря Аушвиц I", - отметил историк. Именно Хёссу принадлежала идея размещения над главными воротами концлагеря Освенцим ставшего печально знаменитым девиза "Arbeit macht frei" ("Труд делает свободным"), добавил Матвеев. Во время предварительного заключения в краковской тюрьме Хёсс написал обширные воспоминания в форме автобиографии общим объемом 237 листов, исписанных с обеих сторон. "Будучи одной из центральных фигур в нацистской системе уничтожения людей, Рудольф Хёсс предоставил следствию исключительно ценные сведения о функционировании лагеря, его организационной структуре и повседневной деятельности. Их анализ в сочетании с другими историческими документами и свидетельствами очевидцев способствует более полному и всестороннему осмыслению преступлений гитлеровского режима", - отметил Матвеев. Отдельным изданием рукопись Хёсса впервые вышла в свет в 1951 году в Варшаве на польском языке, а через семь лет – в ФРГ на немецком, под названием "Комендант Освенцима. Автобиографические записки Рудольфа Хёсса". "С тех пор и до настоящего времени только на немецком языке автобиография Хёсса выдержала около 30 переизданий. Помимо этого, она выпущена и в ряде других стран на английском, французском, шведском, норвежском, итальянском, японском, греческом, чешском, финском и иврите. На русском она не издавалась никогда, а использовалась только отдельными цитатами и фрагментами в малотиражных изданиях в качестве переводов с иностранных текстов. Почему так произошло? Ответ на этот вопрос пусть каждый сделает сам, полностью ознакомившись с сочинением Хёсса, если, конечно, сможет прочитать его до конца, ибо детальное знакомство с изнанкой механизма массовых убийств – занятие не для слабонервных", - сказал эксперт. По словам Матвеева, при анализе собственноручных показаний коменданта концлагеря возникает невольная аналогия с отчётом руководителя некой фабрики, в котором описывается специализация производственных цехов, представляются руководители структурных подразделений, обсуждаются меры по рационализации и механизации трудового процесса, а также отмечаются передовики производства. "Вот только "фабрика", руководимая Хёссом, была адской "фабрикой смерти". Под его управлением функционировал зловещий механизм, где "специалисты" особого профиля, словно машины, уничтожали людей с хладнокровной исполнительностью и безжалостностью. Их работа напоминала конвейер, где каждый элемент был важен для достижения конечной цели – превращения человеческой жизни в пепел", - подчеркнул Матвеев. "По воле рейхсфюрера СС (Генриха Гиммлера – ред.) Освенцим стал величайшей фабрикой смерти всех времён", – заявил в своем повествовании Хёсс. Создание "конвейера смерти" После разгрома Польши, на той части ее территории, где расположен Освенцим, переименованный нацистами в Аушвиц, Германией был создан гау (административное подразделение) Верхняя Силезия. Идею создания здесь концлагеря первым высказал инспектор зипо (полиции безопасности) и СД Бреслау оберфюрер СС Арпад Вигандт еще в конце 1939 года. В апреле 1940 года комиссия под руководством Хёсса осмотрела окрестности Освенцима и признала имевшиеся здесь бывшие казармы артиллерийской части польской армии и несколько зданий бывшего польского табачного монопольного товарищества на левом берегу Солы пригодными для сооружения концлагеря. В итоге Хёсса назначили комендантом и ответственным за строительство концлагеря, которое началось 85 лет назад – 20 мая 1940 года. Матвеев привел выдержки из показаний Хёсса. "Задание было непростым. Я должен был в кратчайшие сроки создать транзитный лагерь на 10 тысяч заключённых из существующего, хотя и застроенного хорошо сохранившимися зданиями, но совершенно запущенного и кишащего насекомыми комплекса. В смысле гигиены отсутствовало практически всё… Было намного легче построить новый лагерь, чем срочно создать, как это было приказано вначале, что-то пригодное из неподходящего конгломерата зданий и бараков… С самого начала мне стало ясно, что из Освенцима что-то полезное может получиться лишь благодаря неустанной упорной работе всех – от коменданта до последнего заключённого. Требуя от подчинённых высшего напряжения, я должен был показывать в этом пример", - вспоминал Хёсс, находясь под следствием. Согласно показаниях Хёсса, основной контингент лагеря до начала 1942 года составляли местные поляки. "Все они знали, что должны будут оставаться в концлагере, по крайней мере, до конца войны… Вопрос стоял иначе: кому посчастливится пережить заключение? Именно такого рода неизвестность и отягощала положение поляков. Все они испытывали страх перед случайными несчастьями, которые могли произойти в любой день и с каждым", - вспоминал он. По словам Хёсса, каждого могли неожиданно расстрелять или повесить как заложника, каждого могли внезапно заподозрить в принадлежности к движению Сопротивления и приговорить к смерти по решению военно-полевого суда. "Могли ликвидировать в порядке репрессии. Могли, подстроив несчастный случай, убить на работе недоброжелатели. Заключённый мог умереть от жестокого обращения. Мучительный вопрос: сможет ли он выжить физически при всё более скудном питании, во всё более ветхом жилище, при прогрессирующем общем упадке гигиенических условий, выполняя работу, которая становится всё более невыносимой из-за погодных условий? Сюда же надо добавить постоянную тревогу за родных и близких. Где они сейчас?" - добавлял экс-комендант Освенцима. Массовые казни евреев Вскоре Освенцим был определен Гиммлером как одно из мест массового уничтожения евреев в рамках расовой политики нацистов по "окончательному решению еврейского вопроса". "Летом 1941 года мне внезапно приказали явиться в Берлин к рейхсфюреру СС. Вопреки своей привычной манере, он передал мне, в отсутствие адъютанта, смысл следующего: "Фюрер распорядился об окончательном решении еврейского вопроса; мы, СС, будем выполнять этот приказ. Существующие места уничтожения на Востоке не в состоянии провести предусмотренные крупные акции. А поэтому я выбрал Освенцим – во-первых, из-за его удобного для транспорта расположения, а во-вторых, потому, что это место легко сделать недоступным и замаскировать. Выполнять данное задание будете вы", - вспоминал Хёсс. По его словам, Гиммлер говорил ему, что "это суровая и тяжёлая работа". "Она потребует от исполнителя всей его личности целиком, а возникающие при этом трудности не должны будут стать для него препятствием. Подробности вы узнаете от штурмбанфюрера Эйхмана (начальника "еврейского отдела" Главного управления имперской безопасности, РСХА – ред.), который в ближайшее время приедет к вам... Евреи – извечные враги немецкого народа, и они должны быть истреблены. Все без исключения евреи, до которых мы сможем добраться, сейчас, во время войны, будут уничтожены. Если биологические основы еврейства не удастся подорвать сейчас, когда-нибудь евреи уничтожат немецкий народ" - так, по словам Хёсса, говорил Гиммлер. Вскоре после этого Эйхман приехал в Освенцим, вспоминал Хёсс. "Он рассказал мне о планах выполнения акции в отдельных странах… Затем мы договорились о проведении ликвидации. В соображение принимался только газ, потому что устранить ожидавшиеся массы с помощью расстрелов было бы совершенно невозможно. Кроме того, это вызвало бы слишком большое напряжение для эсэсовцев, которые должны были совершать это в отношении женщин и детей", - писал экс-комендант. "Затем мы выехали на поиски подходящего места. Мы сочли пригодной для этого крестьянскую усадьбу в северо-западном углу участка, ставшего позднее строительным участком III Биркенау. Отдалённая, защищённая от постороннего взгляда перелеском и живой изгородью, эта усадьба находилась не слишком далеко от дороги. Трупы предполагалось помещать в глубоких длинных ямах, выкопанных на лугу. О сожжении мы в то время ещё не думали. Мы рассчитывали, что с помощью подходящего газа в имевшихся там помещениях можно будет подвергнуть обработке 800 человек одновременно", - добавлял Хёсс. Русские — первые жертвы "Циклона Б" Хёсс рассказал о том, каким образом для умерщвления людей впервые был использован пестицид на основе цианида "Циклон Б". Судя по его воспоминаниям, произошло это совершенно случайно, когда он находился в командировке, а на "хозяйстве" оставался его заместитель, гауптштурмфюрер Карл Фрицш. "Осенью 1941 года русских политруков, комиссаров и особых политических функционеров, содержавшихся в лагерях для военнопленных, гестапо на основании особого тайного приказа (имеется в виду "Директива по обращению с политическими комиссарами" Верховного главнокомандования вермахта от 6 июня 1941 года – ред.) стало отбирать и доставлять в ближайшие концлагеря для ликвидации. В Освенцим постоянно поступали небольшие транспорты такого рода, которые расстреливались в гравийном карьере близ зданий монополии или во дворе блока II", - отмечал Хёсс. "В связи с одной командировкой мой заместитель, гауптштурмфюрер Фрицш, по собственной инициативе использовал при ликвидации этих русских военнопленных газ. Он набил русскими камеры, расположенные в подвале, и, используя противогаз, бросил в камеры "Циклон-Б", что вызвало их мгновенную смерть… Во время следующего визита Эйхмана я сообщил ему о применении "Циклона-Б", и мы решили использовать этот газ при грядущих массовых ликвидациях", - добавлял Хёсс. Далее бывший комендант в мельчайших деталях поведал о процедуре массового уничтожения евреев, начавших поступать в лагерь из разных стран Европы. "На железнодорожной платформе лагерная команда принимала евреев у гестапо, а затем шутцхафтлагерфюрер (ответственный за экономическую деятельность лагеря, второе лицо после коменданта – ред.) отводил их двумя колоннами к бункеру, как называлось устройство для ликвидации. Багаж оставался на платформе, а затем его доставляли к месту сортировки, которое называлось "Канада". Евреи должны были раздеться возле бункера, им говорили, что сейчас они пройдут дезинсекцию в предназначенных для этого помещениях. Все помещения, а их было пять, одновременно заполнялись, герметичные двери завинчивали, и через особые люки внутрь высыпали содержимое банок с газом. По истечении получаса двери открывали снова, в каждом помещении были две двери, мёртвых вытаскивали, погружали на вагонетки и по узкоколейной дороге отвозили к яме", - показывал Хёсс. По его словам, одежду складывали в грузовики и отвозили на место сортировки. Всю работу, включая оказание помощи раздевавшимся, наполнение бункера, извлечение трупов, а также земляные работы и засыпку массовых захоронений, выполняла особая команда евреев, которая содержалась отдельно и, согласно распоряжению Эйхмана, тоже должна была уничтожаться после проведения каждой крупной акции. "Когда стали приходить первые транспорты, Эйхман доставил приказ рейхсфюрера СС, согласно которому у трупов вырывали золотые зубы, у женщин срезали волосы. Эти работы тоже выполняла зондеркоманда. Надзор за ликвидацией в то время осуществляли, смотря по обстоятельствам, шутцхафтлагерфюрер или рапортфюрер. Больных, которых нельзя было отвести в газовую камеру, убивали выстрелом в затылок из мелкокалиберной винтовки. При этом должен был присутствовать врач СС. Газ подавали специально обученные дезинфекторы из санитарной службы", - добавлял Хёсс. Летом 1942 года трупы ещё доставлялись в массовые могилы, отмечал он. "Лишь с конца лета мы приступили к сжиганию; сначала на штабеле дров примерно 2 тысячи трупов, затем в ямах с выкопанными трупами раннего времени. Трупы поливались сначала масляным осадком, затем древесным спиртом. В ямах сжигали постоянно, то есть днём и ночью", - писал Хёсс. Миллионные драгоценности Экс-комендант так же детально описывал оприходование оставшегося от уничтоженных евреев имущества и существовавшие вокруг этого процесса злоупотребления. "Акция Рейнхардт" было кодовым названием для заготовки, сортировки и оценки всех вещей, которые оставались после поступления еврейских транспортов и их уничтожения. Каждый эсэсовец, посягнувший на это еврейское имущество, подвергался, согласно приказу рейхсфюрера СС, смертной казни. Стоимость этого имущества невозможно представить и подсчитать – она исчислялась сотнями миллионов. Огромные ценности были украдены членами СС, полицейскими, заключёнными, гражданскими служащими и рабочими, железнодорожниками", - заявлял Хёсс. "Драгоценности забирал особый отдел административно-хозяйственного управления (Главное административно-хозяйственное управление СС – ред.), специалисты которого сортировали их по стоимости, как и найденные деньги. Среди найденных драгоценностей часто встречались – особенно в еврейских транспортах с Запада – очень дорогие вещи. Драгоценные камни стоимостью в миллионы, украшенные бриллиантами часы, золотые и платиновые часы баснословной цены, а также кольца, серьги, уникальные колье. Валюта всех ведущих стран исчислялась миллионами. Часто у одного человека можно было найти сотни тысяч, преимущественно в 1000-долларовых купюрах (печаталась в США до 1945 года – ред.)", - отмечал Хёсс. По словам экс-коменданта, после сортировки и завершения крупной акции драгоценности и деньги упаковывали в чемоданы и на грузовике доставляли в Главное административно-хозяйственное управление СС, а оттуда в государственный банк. "Один особый отдел государственного банка занимался только этими вещами, полученными в результате еврейских акций. Как я однажды слышал от Эйхмана, драгоценности и валюту продавали в Швейцарии, ими просто наводнили швейцарский рынок драгоценностей. Золотые зубы в амбулатории СС зубные врачи обращали в слитки, которые каждый месяц передавали в Санитарную службу. В пломбированных зубах тоже находили драгоценные камни невероятной стоимости. Отрезанные женские волосы передавали одной баварской фирме для использования на военных заводах", - писал Хёсс. "Фюрер приказал, мы исполняем" "Испытывал ли комендант лагеря угрызения совести за содеянное? Хёсс, как и большинство военных преступников, оказавшихся на скамье подсудимых, объясняет свои действия исполнением приказа вышестоящего руководства, который он как военнослужащий СС обязан был выполнять", - сказал Матвеев. "Разумеется, для всех нас приказы фюрера подлежали неукоснительному исполнению, тем более для СС. И всё же каждого терзали сомнения. Сам я ни в коем случае не смел обнаруживать свои сомнения. Чтобы поддержать психическую стойкость сослуживцев, мне при исполнении этого чудовищно жестокого приказа приходилось вести себя так, как будто я был сделан из камня", - писал Хёсс. "Когда летом 1941 года он (Гиммлер – ред.) лично отдал мне приказ подготовить в Освенциме место для массовых уничтожений и провести такое уничтожение, я не имел ни малейшего представления об их масштабах и последствиях. Пожалуй, этот приказ содержал в себе нечто необычное, нечто чудовищное. Но мотивы такого приказа казались мне правильными… Я тогда не рассуждал – мне был отдан приказ – я должен был его выполнять. Было необходимым это массовое уничтожение евреев или нет, я рассуждать не мог, для этого тогда ещё не пришло время. Раз сам фюрер распорядился об "окончательном решении еврейского вопроса", старые национал-социалисты не смели раздумывать, тем более офицеры СС. "Фюрер приказал, мы исполняем" – это ни в коем случае не было для нас фразой, поговоркой. Принимать это изречение приходилось на полном серьёзе", - писал он. В ноябре 1943 года в связи с постоянным увеличением количества заключённых, составлявшего на тот момент около 140 тысяч человек, по распоряжению руководства ВФХА СС лагерный комплекс Аушвиц-Биркенау, прежде имевший единую комендатуру и управление под началом Хёсса, был разделен на три самостоятельных подразделения. "Так возник Аушвиц-I - комендант оберштурмбанфюрер СС Артур Либехеншель, он же одновременно и начальник гарнизона Аушвица, Аушвиц-II (Биркенау) с комендантом оберштурмбанфюрером СС Фридрихом Хартьенштайном, Аушвиц-III (Моновиц и другие внешние рабочие лагеря) с комендантом гауптштурмфюрером СС Генрихом Шварцем. Таким образом должность Хёсса, как коменданта лагерного комплекса, была упразднена, а сам он с учетом "заслуг" пошел на повышение, получив назначение на пост заместителя главного инспектора концентрационных лагерей ВФХА СС Рихарда Глюкса. На этой должности его и застал крах Третьего рейха", - рассказал Матвеев.

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Дарья Буймова

в мире, освенцим, германия, польша, генрих гиммлер, оон