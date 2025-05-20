В Осло прекратили рекламную кампанию против Украины
В Осло прекратили рекламную кампанию с призывами не тратить деньги на Украину
Здание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Норвежская партия "Мир и справедливость" (Fred og Rettferdighet, FOR) решила прекратить рекламную кампанию в общественном транспорте Осло с призывами перестать тратить деньги на украинский конфликт из-за "систематического политически мотивированного вандализма в отношении плакатов", сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление партии.
"(Компания-оператор общественного транспорта Осло - ред.) Sporveien не способна выполнить контракт из-за систематического политически мотивированного вандализма в отношении наших (рекламных - ред.) плакатов", - приводит NRK текст сообщения партии.
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NRK публикует примеры плакатов, расклеенных в метро Осло. Надписи на них гласят: "Тратьте наши деньги на благосостояние, а не на войну!", "Скажем нет 85 миллиардам (крон, чуть более 8 миллиардов долларов - ред.) для войны на Украине".
Как уточняет телерадиокомпания, сэкономленные из-за прекращения рекламной кампании средства FOR направит на продвижение своей антивоенной риторики на других площадках.
На вопрос о том, кто профинансировал эту кампанию, представитель FOR Гленн Дисен заявил NRK, что средства предоставил некто из Норвегии, а не из-за рубежа, добавив, что он не знает точно, кто спонсор.
В начале апреля правительство Норвегии сообщило, что Осло увеличивает объем помощи Киеву в 2025 году почти на 5 миллиардов долларов, до 8,1 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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