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Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос - РИА Новости, 20.05.2025
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08:36 20.05.2025 (обновлено: 09:53 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/opros-2017985604.html
Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос
Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос - РИА Новости, 20.05.2025
Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос
Более половины россиян заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в стране, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:36:00+03:00
2025-05-20T09:53:00+03:00
михаил горбачев
россия
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более половины россиян заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в стране, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. За антиалкогольную кампанию высказались 53 процента опрошенных: 26 процентов готовы безусловно поддержать ее, а 27 процентов заявили, что скорее поддержали бы. По мнению 12 процентов респондентов, антиалкогольная кампания, которая стартовала в середине 1980-х, была необходима, благодаря ей многого удалось добиться. Четверть опрошенных (26 процентов) считают, что задумка была правильной, но в ходе кампании допускались ошибки. Четверо из десяти (39 процентов) считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем во времена Михаила Горбачева, 13 процентов придерживаются противоположного мнения, а 37 процентов сказали, что ситуация практически не изменилась. Шесть из десяти (60 процентов) респондентов как меру борьбы с алкоголизмом поддержали бы пропаганду здорового образа жизни, 54 процента — запрет на продажу алкоголя молодежи, не достигшей 21 года, 45 процентов — запрет рекламы алкоголя. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 4 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20250518/konturmarket-2017652359.html
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михаил горбачев, россия, общество
Михаил Горбачев, Россия, Общество
Более половины россиян одобрили бы антиалкогольную кампанию, показал опрос

ВЦИОМ: более 50% россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию в РФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлкогольная продукция
Алкогольная продукция - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Алкогольная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Более половины россиян заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в стране, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
За антиалкогольную кампанию высказались 53 процента опрошенных: 26 процентов готовы безусловно поддержать ее, а 27 процентов заявили, что скорее поддержали бы.
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По мнению 12 процентов респондентов, антиалкогольная кампания, которая стартовала в середине 1980-х, была необходима, благодаря ей многого удалось добиться. Четверть опрошенных (26 процентов) считают, что задумка была правильной, но в ходе кампании допускались ошибки.
Четверо из десяти (39 процентов) считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем во времена Михаила Горбачева, 13 процентов придерживаются противоположного мнения, а 37 процентов сказали, что ситуация практически не изменилась.
Шесть из десяти (60 процентов) респондентов как меру борьбы с алкоголизмом поддержали бы пропаганду здорового образа жизни, 54 процента — запрет на продажу алкоголя молодежи, не достигшей 21 года, 45 процентов — запрет рекламы алкоголя.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 4 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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