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Самые странные гонорары российских звезд: от квартир до живых тигров

Самые странные гонорары российских звезд: от квартир до живых тигров - РИА Новости, 20.05.2025

Самые странные гонорары российских звезд: от квартир до живых тигров

В мире шоу-бизнеса деньги — далеко не единственная валюта, которой измеряется успех. Российские знаменитости, как и их западные коллеги, порой получают за свои... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:45:00+03:00

2025-05-20T17:45:00+03:00

2025-05-20T17:45:00+03:00

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москва

дубай

ольга бузова

вера брежнева

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В мире шоу-бизнеса деньги — далеко не единственная валюта, которой измеряется успех. Российские знаменитости, как и их западные коллеги, порой получают за свои услуги весьма необычные "платежи": от элитной недвижимости до экзотических животных, от коллекционных артефактов до абсурдных услуг. Некоторые из этих историй выглядят как сценарии голливудских комедий, другие же заставляют задуматься о том, на что готовы пойти богатые поклонники ради своих кумиров.Тигры и другие "живые бонусы"Одним из самых экстравагантных подарков в российской индустрии развлечений можно считать настоящего тигра, которого привезли на стрим к рэперу Молодому Платону. Тогда в 2020 году провели совместный стрим с тигром рэперы Whoplohoyparen, Magnum Opus, Молодой Платон и GOODY.Как рассказывал Молодой Платон в интервью, дрессировщик появился с хищником прямо в квартире во время эфира. Зверь успел "разнести" помещение, прокусив даже стальную шапку для сафари."Мне позвонил Плохой Пацан, это рэпер и стример: "Приезжай на стрим, сейчас тут будет дрессировщик с тигром". Оказалось, это тот же парень, что был на съемках клипа Тимати "Звездопад". Мы с Goody приезжаем — а там все на нервах, ждут этого тигра. А когда зверь зашел — вся нервозность спала, он такой добрый был. Я впервые в жизни гладил тигра.Я диких животных не боюсь. У меня была фотография со второго или третьего класса, когда мы ездили в Театр зверей имени Дурова. Там предлагали сфоткаться с животными. Все подходили фоткаться с зайцами, котятами, а я — с крокодилом в левой руке и с огромной змеей на шее", — вспоминал рэпер опыт знакомства с тигром.Среди известных случаев, когда в качестве гонорара планировалось подарить тигра, особенно запомнился инцидент, связанный с популярным в России певцом и композитором Игорем Крутым. В одной из непринужденных бесед на светских мероприятиях он шутливо отметил, что ему предлагали тигра в качестве подарка за успешное выступление на одном из мероприятий. Однако композитор отказался от такого необычного презента.Также ходили слухи, что известная певица Алла Пугачева в качестве гонорара получила крокодила, которого позже артистка передала в зоопарк.Квартиры, короны и даже бивень мамонтаНедвижимость — классический подарок для топ-звезд. Филипп Киркоров не раз признавался, что получал в подарок апартаменты в Москве и Дубае от поклонников-олигархов. Однако один подарок его явно удивил. В 2019 году певец узнал, что обычная пенсионерка из Ульяновска переписала на него свою квартиру. Она даже поспешила освободить жилплощадь для кумира и вывезла все свои вещи. Женщина объяснила, что еще ее мать обожала певца и также намеревалась подарить ему свою жилплощадь. Такой необычный подарок растрогал певца, но принять его он не смог.Актриса и модель Анна Калашникова получила от поклонника квартиру в Крыму стоимостью 27 миллионов рублей. Балерина Анастасия Волочкова получила от поклонника помимо квартиры шубу за миллион рублей, кольцо с бриллиантами и турмалином за 60 миллионов рублей, редкий автомобиль перламутрового цвета, изготовленный по спецзаказу.Однако среди самых необычных подарков от поклонников Волочковой стал фризский скакун. Его стоимость оценивалась в сотни тысяч долларов. Кроме того, Балерине подарили зеркального слона, который украшает интерьер ее дома.Пять машин подарили бывшей солистке группы "Блестящие" Ксении Новиковой. Поп-певица Ольга Бузова оказали очень дорогой знак внимания, поклонники преподнесли на концерте Бузовой корону с якутскими бриллиантами. Общий вес драгоценных камней в короне Ольги составил 5,5 карат, а серебро для короны предоставили сами фанаты. Всего за два часа насобирали полкило изделий, которые затем и переплавили на корону.Также певица Анна Семенович однажды приняла гонорар в виде ювелирного изделия. За участие в рекламной кампании известного бренда она получила эксклюзивное колье.Самый же необычный подарок получила певица Валерия. На концерте в Сибири поклонники подарили ей бивень мамонта, стоимость которого оценивается примерно в 100 тысяч долларов.Алкоголь, еда и другие "вкусные" выплатыДля некоторых звезд ценностью становятся вовсе не материальные блага, а гастрономические изыски. Например, Иосиф Пригожин как-то рассказал, что за выступление на частной вечеринке ему заплатили ящиком элитного коньяка 50-летней выдержки. А Григорий Лепс не раз получал в подарок редкие вина от грузинских виноделов — одна из бутылок оценивался в 10 тысяч долларов.Еще более странный случай произошел с Сергеем Зверевым. Ему предложили пожизненный запас черной икры от одного рыбного магната в обмен на рекламу. Правда, контракт сорвался. Зверев потребовал, чтобы икру ему доставляли еженедельно в любую точку мира, даже на гастролях.Случайность или намек?Однажды певец Валерий Меладзе удивился необычному подарку поклонников. Артист не понял, презент был ошибкой или намеком со стороны зрителей.В букет артисту вставили фотографию исполнительницы Веры Брежневой, которая была замужем за Константином Меладзе."Передам Константину", — сказал Валерий, имея в виду своего брата.После некоторых колебаний артист догадался, что подарок является ребусом-загадкой. По бокам от фото Брежневой были снимки с салютом."А! Салют, Вера!" — сообразил позже певец, поняв, что его просят исполнить хит "Салют, Вера!".Роскошь или безумие?Эти истории показывают, что для российских звезд деньги — не главное. Гораздо ценнее статус, эксклюзивность и возможность похвастаться тем, чего нет у других. Правда, иногда такие подарки оборачиваются проблемами: несчастных тигров приходится пристраивать в зоопарки, квартиры продавать из-за неуплаты налогов, а коллекционные вещи проверять на подлинность.

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россия, москва, дубай, ольга бузова, вера брежнева