Самые странные гонорары российских звезд: от квартир до живых тигров
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В мире шоу-бизнеса деньги — далеко не единственная валюта, которой измеряется успех. Российские знаменитости, как и их западные коллеги, порой получают за свои услуги весьма необычные "платежи": от элитной недвижимости до экзотических животных, от коллекционных артефактов до абсурдных услуг. Некоторые из этих историй выглядят как сценарии голливудских комедий, другие же заставляют задуматься о том, на что готовы пойти богатые поклонники ради своих кумиров.
Тигры и другие "живые бонусы"
Одним из самых экстравагантных подарков в российской индустрии развлечений можно считать настоящего тигра, которого привезли на стрим к рэперу Молодому Платону. Тогда в 2020 году провели совместный стрим с тигром рэперы Whoplohoyparen, Magnum Opus, Молодой Платон и GOODY.
Как рассказывал Молодой Платон в интервью, дрессировщик появился с хищником прямо в квартире во время эфира. Зверь успел "разнести" помещение, прокусив даже стальную шапку для сафари.
"Мне позвонил Плохой Пацан, это рэпер и стример: "Приезжай на стрим, сейчас тут будет дрессировщик с тигром". Оказалось, это тот же парень, что был на съемках клипа Тимати "Звездопад". Мы с Goody приезжаем — а там все на нервах, ждут этого тигра. А когда зверь зашел — вся нервозность спала, он такой добрый был. Я впервые в жизни гладил тигра.
Рэпер Тимур Юнусов
Я диких животных не боюсь. У меня была фотография со второго или третьего класса, когда мы ездили в Театр зверей имени Дурова. Там предлагали сфоткаться с животными. Все подходили фоткаться с зайцами, котятами, а я — с крокодилом в левой руке и с огромной змеей на шее", — вспоминал рэпер опыт знакомства с тигром.
Среди известных случаев, когда в качестве гонорара планировалось подарить тигра, особенно запомнился инцидент, связанный с популярным в России певцом и композитором Игорем Крутым. В одной из непринужденных бесед на светских мероприятиях он шутливо отметил, что ему предлагали тигра в качестве подарка за успешное выступление на одном из мероприятий. Однако композитор отказался от такого необычного презента.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНародный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Народный артист России, композитор, учредитель премии "Виктория" Игорь Крутой во время онлайн-конференции, посвященной Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Также ходили слухи, что известная певица Алла Пугачева в качестве гонорара получила крокодила, которого позже артистка передала в зоопарк.
Квартиры, короны и даже бивень мамонта
Недвижимость — классический подарок для топ-звезд. Филипп Киркоров не раз признавался, что получал в подарок апартаменты в Москве и Дубае от поклонников-олигархов. Однако один подарок его явно удивил. В 2019 году певец узнал, что обычная пенсионерка из Ульяновска переписала на него свою квартиру. Она даже поспешила освободить жилплощадь для кумира и вывезла все свои вещи. Женщина объяснила, что еще ее мать обожала певца и также намеревалась подарить ему свою жилплощадь. Такой необычный подарок растрогал певца, но принять его он не смог.
Актриса и модель Анна Калашникова получила от поклонника квартиру в Крыму стоимостью 27 миллионов рублей. Балерина Анастасия Волочкова получила от поклонника помимо квартиры шубу за миллион рублей, кольцо с бриллиантами и турмалином за 60 миллионов рублей, редкий автомобиль перламутрового цвета, изготовленный по спецзаказу.
Анастасия Волочкова
Однако среди самых необычных подарков от поклонников Волочковой стал фризский скакун. Его стоимость оценивалась в сотни тысяч долларов. Кроме того, Балерине подарили зеркального слона, который украшает интерьер ее дома.
Пять машин подарили бывшей солистке группы "Блестящие" Ксении Новиковой. Поп-певица Ольга Бузова оказали очень дорогой знак внимания, поклонники преподнесли на концерте Бузовой корону с якутскими бриллиантами. Общий вес драгоценных камней в короне Ольги составил 5,5 карат, а серебро для короны предоставили сами фанаты. Всего за два часа насобирали полкило изделий, которые затем и переплавили на корону.
Также певица Анна Семенович однажды приняла гонорар в виде ювелирного изделия. За участие в рекламной кампании известного бренда она получила эксклюзивное колье.
Премьера фильма "Любовь и монстры"
Самый же необычный подарок получила певица Валерия. На концерте в Сибири поклонники подарили ей бивень мамонта, стоимость которого оценивается примерно в 100 тысяч долларов.
Алкоголь, еда и другие "вкусные" выплаты
Для некоторых звезд ценностью становятся вовсе не материальные блага, а гастрономические изыски. Например, Иосиф Пригожин как-то рассказал, что за выступление на частной вечеринке ему заплатили ящиком элитного коньяка 50-летней выдержки. А Григорий Лепс не раз получал в подарок редкие вина от грузинских виноделов — одна из бутылок оценивался в 10 тысяч долларов.
Еще более странный случай произошел с Сергеем Зверевым. Ему предложили пожизненный запас черной икры от одного рыбного магната в обмен на рекламу. Правда, контракт сорвался. Зверев потребовал, чтобы икру ему доставляли еженедельно в любую точку мира, даже на гастролях.
Открытие Дома янтарной моды в Калининграде
Случайность или намек?
Однажды певец Валерий Меладзе удивился необычному подарку поклонников. Артист не понял, презент был ошибкой или намеком со стороны зрителей.
В букет артисту вставили фотографию исполнительницы Веры Брежневой, которая была замужем за Константином Меладзе.
"Передам Константину", — сказал Валерий, имея в виду своего брата.
После некоторых колебаний артист догадался, что подарок является ребусом-загадкой. По бокам от фото Брежневой были снимки с салютом.
Певец Валерий Меладзе
"А! Салют, Вера!" — сообразил позже певец, поняв, что его просят исполнить хит "Салют, Вера!".
Роскошь или безумие?
Эти истории показывают, что для российских звезд деньги — не главное. Гораздо ценнее статус, эксклюзивность и возможность похвастаться тем, чего нет у других. Правда, иногда такие подарки оборачиваются проблемами: несчастных тигров приходится пристраивать в зоопарки, квартиры продавать из-за неуплаты налогов, а коллекционные вещи проверять на подлинность.