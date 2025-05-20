В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
В Москве провели 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда провели в городской клинической больнице №31 имени академика Савельевой в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В ГКБ №31 имени академика Савельевой внедрили в клиническую практику роботизированную систему CORI. Больница входит в число лидеров страны по роботическому эндопротезированию крупных суставов. С помощью нового комплекса врачи провели более 30 операций, травматологи отмечают его высокую точность и безопасность", - рассказала Ракова.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
Заммэра отметила, что Москва продолжает укреплять позиции одного из лидеров в области внедрения роботических технологий в медицину, чтобы обеспечить жителям доступ к самым современным методам лечения. В настоящее время врачи используют роботизированные системы Da Vinci для проведения малотравматичных операций, новейшие навигационные комплексы, технологии искусственного интеллекта для диагностики и другие передовые решения.
"Эти разработки не заменяют врача, но становятся его помощником - позволяют планировать вмешательства с максимальной точностью, проводить сложные манипуляции и в реальном времени отслеживать их эффективность. Арсенал медиков постоянно пополняется новыми технологиями... Всего в 2024 году в больнице (ГКБ №31 имени академика Савельевой - ред.) выполнили более 300 успешных операций по замене суставов с использованием роботических технологий", - добавила Ракова.
Путину показали возможности роботической хирургии в Центре имени Рошаля
21 августа 2024, 18:35