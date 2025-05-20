https://ria.ru/20250520/operatsii-2018053103.html

В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда

В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда - РИА Новости, 20.05.2025

В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда

Первые 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда провели в городской клинической больнице №31 имени академика Савельевой в Москве, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:14:00+03:00

2025-05-20T14:14:00+03:00

2025-05-20T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда провели в городской клинической больнице №31 имени академика Савельевой в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В ГКБ №31 имени академика Савельевой внедрили в клиническую практику роботизированную систему CORI. Больница входит в число лидеров страны по роботическому эндопротезированию крупных суставов. С помощью нового комплекса врачи провели более 30 операций, травматологи отмечают его высокую точность и безопасность", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что Москва продолжает укреплять позиции одного из лидеров в области внедрения роботических технологий в медицину, чтобы обеспечить жителям доступ к самым современным методам лечения. В настоящее время врачи используют роботизированные системы Da Vinci для проведения малотравматичных операций, новейшие навигационные комплексы, технологии искусственного интеллекта для диагностики и другие передовые решения. "Эти разработки не заменяют врача, но становятся его помощником - позволяют планировать вмешательства с максимальной точностью, проводить сложные манипуляции и в реальном времени отслеживать их эффективность. Арсенал медиков постоянно пополняется новыми технологиями... Всего в 2024 году в больнице (ГКБ №31 имени академика Савельевой - ред.) выполнили более 300 успешных операций по замене суставов с использованием роботических технологий", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20240821/putin-1967635601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анастасия ракова , здоровье - общество