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В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда - РИА Новости, 20.05.2025
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14:14 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/operatsii-2018053103.html
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
Первые 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда провели в городской клинической больнице №31 имени академика Савельевой в Москве, сообщила... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:14:00+03:00
2025-05-20T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда провели в городской клинической больнице №31 имени академика Савельевой в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В ГКБ №31 имени академика Савельевой внедрили в клиническую практику роботизированную систему CORI. Больница входит в число лидеров страны по роботическому эндопротезированию крупных суставов. С помощью нового комплекса врачи провели более 30 операций, травматологи отмечают его высокую точность и безопасность", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что Москва продолжает укреплять позиции одного из лидеров в области внедрения роботических технологий в медицину, чтобы обеспечить жителям доступ к самым современным методам лечения. В настоящее время врачи используют роботизированные системы Da Vinci для проведения малотравматичных операций, новейшие навигационные комплексы, технологии искусственного интеллекта для диагностики и другие передовые решения. "Эти разработки не заменяют врача, но становятся его помощником - позволяют планировать вмешательства с максимальной точностью, проводить сложные манипуляции и в реальном времени отслеживать их эффективность. Арсенал медиков постоянно пополняется новыми технологиями... Всего в 2024 году в больнице (ГКБ №31 имени академика Савельевой - ред.) выполнили более 300 успешных операций по замене суставов с использованием роботических технологий", - добавила Ракова.
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда

В Москве провели 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первые 30 хирургических операций с применением мини-робота ортопеда провели в городской клинической больнице №31 имени академика Савельевой в Москве, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В ГКБ №31 имени академика Савельевой внедрили в клиническую практику роботизированную систему CORI. Больница входит в число лидеров страны по роботическому эндопротезированию крупных суставов. С помощью нового комплекса врачи провели более 30 операций, травматологи отмечают его высокую точность и безопасность", - рассказала Ракова.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Москве провели первые операции с применением мини-робота ортопеда
Заммэра отметила, что Москва продолжает укреплять позиции одного из лидеров в области внедрения роботических технологий в медицину, чтобы обеспечить жителям доступ к самым современным методам лечения. В настоящее время врачи используют роботизированные системы Da Vinci для проведения малотравматичных операций, новейшие навигационные комплексы, технологии искусственного интеллекта для диагностики и другие передовые решения.
"Эти разработки не заменяют врача, но становятся его помощником - позволяют планировать вмешательства с максимальной точностью, проводить сложные манипуляции и в реальном времени отслеживать их эффективность. Арсенал медиков постоянно пополняется новыми технологиями... Всего в 2024 году в больнице (ГКБ №31 имени академика Савельевой - ред.) выполнили более 300 успешных операций по замене суставов с использованием роботических технологий", - добавила Ракова.
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