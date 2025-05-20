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В Ельце объявили угрозу атаки беспилотников
В Ельце объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 20.05.2025
В Ельце объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области во вторник вечером, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:14:00+03:00
2025-05-20T22:14:00+03:00
2025-05-20T22:18:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе Липецкой области во вторник вечером, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 21.51 мск вторника. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком муниципальном районе введена в 22.08 мск вторника. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов. Губернатор призвал оставаться дома и не подходить к окнам, а при нахождении на улице следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
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елец, липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Ельце объявили угрозу атаки беспилотников
Артамонов: в Ельце и Елецком районе Липецкой области ввели угрозу атаки БПЛА