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Небензя уведомил генсека ООН о нарушении прав журналиста РИА Новости - РИА Новости, 20.05.2025
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21:42 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/oon-2018135346.html
Небензя уведомил генсека ООН о нарушении прав журналиста РИА Новости
Небензя уведомил генсека ООН о нарушении прав журналиста РИА Новости - РИА Новости, 20.05.2025
Небензя уведомил генсека ООН о нарушении прав журналиста РИА Новости
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя уведомил генсека Всемирной Организации Антониу Гутерреша о нарушении прав российских журналистов, в том... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:42:00+03:00
2025-05-20T21:42:00+03:00
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ООН, 20 мая - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя уведомил генсека Всемирной Организации Антониу Гутерреша о нарушении прав российских журналистов, в том числе сотрудника РИА Новости, следует из соответствующего письма. В начале марта этого года министерство иностранных дел Греции отказало в продлении пресс-аккредитации Геннадию Мельнику, шеф-корреспонденту медиагруппы "Россия сегодня" (агентство РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня" - ред.), который занимал эту должность с 2014 года, без объяснения причин. В результате он был вынужден покинуть страну. Этот инцидент является лишь одним из многих случаев дискриминации и произвольных действий, предпринимаемые в отношении сотрудников российских СМИ и корреспондентов в Западных странах, а также некоторыми международными организациями", – говорится в письме Небензи, постпредство РФ в ООН опубликовало его на своей страничке в соцсети Х. В соответствующее письмо постпред РФ включил QR-код, ведущий на перечень МИД РФ, в котором собраны примеры с нарушением прав российских журналистов западными странами и компаниями. Есть в перечне журналисты и руководители международной медиагруппы "Россия сегодня". "Совершенно неприемлемо, когда альтернативные точки зрения подвергаются цензуре, а инакомыслие подавляется через административные меры и репрессивный государственный аппарат", – констатировал Небензя. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016765064.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, россия, василий небензя, антониу гутерреш, оон, риа новости, греция
В мире, Россия, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН, РИА Новости, Греция
Небензя уведомил генсека ООН о нарушении прав журналиста РИА Новости

Небензя уведомил генсека ООН о нарушении прав журналиста РИА Новости на Западе

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 мая - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя уведомил генсека Всемирной Организации Антониу Гутерреша о нарушении прав российских журналистов, в том числе сотрудника РИА Новости, следует из соответствующего письма.
В начале марта этого года министерство иностранных дел Греции отказало в продлении пресс-аккредитации Геннадию Мельнику, шеф-корреспонденту медиагруппы "Россия сегодня" (агентство РИА Новости входит в международную медиагруппу "Россия сегодня" - ред.), который занимал эту должность с 2014 года, без объяснения причин. В результате он был вынужден покинуть страну. Этот инцидент является лишь одним из многих случаев дискриминации и произвольных действий, предпринимаемые в отношении сотрудников российских СМИ и корреспондентов в Западных странах, а также некоторыми международными организациями", – говорится в письме Небензи, постпредство РФ в ООН опубликовало его на своей страничке в соцсети Х.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова прокомментировала отказ РИА Новости в аккредитации на встречу НАТО
13 мая, 21:24
В соответствующее письмо постпред РФ включил QR-код, ведущий на перечень МИД РФ, в котором собраны примеры с нарушением прав российских журналистов западными странами и компаниями. Есть в перечне журналисты и руководители международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Совершенно неприемлемо, когда альтернативные точки зрения подвергаются цензуре, а инакомыслие подавляется через административные меры и репрессивный государственный аппарат", – констатировал Небензя.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами
13 мая, 22:03
 
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