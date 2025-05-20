https://ria.ru/20250520/ogurtsy-2017979403.html

Россия в марте 2025 года стала основным поставщиком огурцов в Польшу

Россия в марте 2025 года стала основным поставщиком огурцов в Польшу - РИА Новости, 20.05.2025

Россия в марте 2025 года стала основным поставщиком огурцов в Польшу

Россия в марте нарастила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года показателей, выяснило РИА Новости по расчетам на основе данных Евростата. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:46:00+03:00

2025-05-20T06:46:00+03:00

2025-05-20T06:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в марте нарастила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года показателей, выяснило РИА Новости по расчетам на основе данных Евростата.Польские компании в первом месяце весны купили 2,1 тысячи тонн российского продукта на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше показателей февраля и на четверть — марта 2024 года. Продажи оказались максимальными с марта 2021 года, когда она достигла 3,1 миллиона евро.При этом Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83 процента импортных потребностей восточноевропейской республики. Еще незначительные закупки Польша сделала в Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и на Украине (79 тысяч). В целом же в марте она закупила за рубежом огурцов на 3,25 миллиона евро — в 1,6 раза больше, чем в феврале.Польша — крупнейший импортер огурцов в ЕС. В марте по этому показателю ей, в частности, уступили Испания (2,8 миллиона евро) и Румыния (1,5 миллиона). Всего же государства Евросоюза в первый месяц весны импортировали огурцов на 9,1 миллиона евро — 7,5 процента меньше, чем в феврале.

https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html

https://ria.ru/20250520/rossija-2017973165.html

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экономика, польша, россия, евростат, евросоюз, турция, украина, белоруссия, импорт