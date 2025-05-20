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Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции - РИА Новости, 20.05.2025
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12:44 20.05.2025 (обновлено: 12:46 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции - РИА Новости, 20.05.2025
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс", сообщило сетевое издание "IvanovoNews", учредителем... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:44:00+03:00
2025-05-20T12:46:00+03:00
ивановская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс", сообщило сетевое издание "IvanovoNews", учредителем которого, как и телеканала, является ООО "БАРС МЕДИА". "Во вторник утром в 8.25 на "Барс" пришли представители полиции и СУ СК. В данный момент в кабинете главного редактора Сергея Кустова проходят следственные действия. Деятельность телекомпании приостановлена - сотрудников не пускают в кабинеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что также утром обыски прошли в квартире главного редактора "Барса" Сергея Кустова. Официальным комментарием СУСК по Ивановской области РИА Новости пока не располагает.
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ивановская область
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ивановская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Ивановская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции

Ивановский телеканал "Барс" сообщил об обысках в редакции

© Фото : IvanovoNEWS | Барс | Новости | Иваново/TelegramПредставители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс"
Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала Барс - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : IvanovoNEWS | Барс | Новости | Иваново/Telegram
Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс"
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс", сообщило сетевое издание "IvanovoNews", учредителем которого, как и телеканала, является ООО "БАРС МЕДИА".
«
"Во вторник утром в 8.25 на "Барс" пришли представители полиции и СУ СК. В данный момент в кабинете главного редактора Сергея Кустова проходят следственные действия. Деятельность телекомпании приостановлена - сотрудников не пускают в кабинеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также утром обыски прошли в квартире главного редактора "Барса" Сергея Кустова.
Официальным комментарием СУСК по Ивановской области РИА Новости пока не располагает.
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Ивановская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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