https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции - РИА Новости, 20.05.2025
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс", сообщило сетевое издание "IvanovoNews", учредителем... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:44:00+03:00
2025-05-20T12:44:00+03:00
2025-05-20T12:46:00+03:00
ивановская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018031987_0:229:960:769_1920x0_80_0_0_4eaf3fa3c20fd0cfc17c87705b158d21.jpg
РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс", сообщило сетевое издание "IvanovoNews", учредителем которого, как и телеканала, является ООО "БАРС МЕДИА". "Во вторник утром в 8.25 на "Барс" пришли представители полиции и СУ СК. В данный момент в кабинете главного редактора Сергея Кустова проходят следственные действия. Деятельность телекомпании приостановлена - сотрудников не пускают в кабинеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что также утром обыски прошли в квартире главного редактора "Барса" Сергея Кустова. Официальным комментарием СУСК по Ивановской области РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017131129.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018031987_0:14:960:734_1920x0_80_0_0_f683881777579a695567a5862fd242ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Ивановская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
Ивановский телеканал "Барс" сообщил об обысках в редакции