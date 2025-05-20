https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции

Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции - РИА Новости, 20.05.2025

Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции

Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс", сообщило сетевое издание "IvanovoNews", учредителем... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:44:00+03:00

2025-05-20T12:44:00+03:00

2025-05-20T12:46:00+03:00

ивановская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018031987_0:229:960:769_1920x0_80_0_0_4eaf3fa3c20fd0cfc17c87705b158d21.jpg

РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала "Барс", сообщило сетевое издание "IvanovoNews", учредителем которого, как и телеканала, является ООО "БАРС МЕДИА". "Во вторник утром в 8.25 на "Барс" пришли представители полиции и СУ СК. В данный момент в кабинете главного редактора Сергея Кустова проходят следственные действия. Деятельность телекомпании приостановлена - сотрудников не пускают в кабинеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что также утром обыски прошли в квартире главного редактора "Барса" Сергея Кустова. Официальным комментарием СУСК по Ивановской области РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250515/istochnik-2017131129.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)