https://ria.ru/20250520/obvinenie-2018067251.html
Главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение в получении взятки
Главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение в получении взятки - РИА Новости, 20.05.2025
Главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение в получении взятки
Следователи предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:16:00+03:00
2025-05-20T15:16:00+03:00
2025-05-20T15:20:00+03:00
происшествия
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере главе администрации Новочеркасска Ростовской области Юрию Лысенко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Лысенко задержали 13 мая сотрудники областного УФСБ России, у него дома и на работе прошли обыски. Позже районный суд заключил чиновника под стражу до 13 июля 2025 года включительно."Сегодня Лысенко предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.По информации СУСК России по региону, в 2024 году Лысенко через своего подчинённого получил от застройщика взятку в виде земельного участка с домом на общую сумму более 8 миллионов рублей. Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.В отношении главы администрации Новочеркасска было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении сотрудника администрации - по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250519/vzyatka-2017796617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новочеркасск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новочеркасск, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе администрации Новочеркасска предъявили обвинение в получении взятки
Главе ростовского Новочеркасска Лысенко предъявили обвинение по статье о взятке