https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

Фронт начинает сыпаться. Что происходит в зоне СВО

Фронт начинает сыпаться. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 20.05.2025

Фронт начинает сыпаться. Что происходит в зоне СВО

В конце весны обстановка на линии боевого соприкосновения остается горячей. Российская армия прочно владеет инициативой и наступает на всех ключевых... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:00:00+03:00

2025-05-20T08:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

константиновка

славянск

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В конце весны обстановка на линии боевого соприкосновения остается горячей. Российская армия прочно владеет инициативой и наступает на всех ключевых направлениях: войска практически дошли до западных границ ДНР. Однако до полного разгрома ВСУ еще далеко. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.Отрезать от логистикиПосле того как группировка "Север" отбила у противника Горналь и ближайшие лесополосы, а Минобороны 26 апреля объявило о полном освобождении Курской области, основной фокус внимания сторон вновь сместился на Донецкое направление. Продолжаются интенсивные бои в районе Покровска (Красноармейска). Киев активно подтягивает сюда подкрепления. Подразделения группировки "Центр" ежедневно отбивают контратаки ВСУ и постепенно расширяют зону контроля, отрезая противника от логистики.В частности, в последние дни российская армия овладела треугольником Тарасовка — Александрополь — Новооленовка у трассы Т-0504, соединяющей Петровско-Мирноградскую агломерацию с Константиновкой. Этот город — южный опорный пункт крупнейшего оборонительного бастиона ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. Таким образом, большой участок трассы Т-0504 перешел под огневой контроль группировки "Центр". Можно утверждать, что по крайней мере один из путей сообщения между двумя агломерациями уже перерезан.На севере ДНР отличилась группировка "Запад". Ее подразделения освободили село Торское, тем самым полностью заняв укрепрайон противника вдоль восточного берега реки Жеребец по линии Терны — Ямполовка — Торское. Этот плацдарм идеален для наступления на Красный Лиман, до которого отсюда — десять километров. Красный Лиман российская армия покинула 1 октября 2022-го. Сейчас город нужно вернуть, чтобы выйти на трассу Т-0514 на Славянск.Группировка войск "Восток" медленно, но верно зачищает Южнодонецкое направление. В конце прошлой недели освободили село Богатырь в 23 километрах к западу от Курахово и 17 — к северу от Великой Новоселки. Именно в Богатырь отступили остатки кураховского гарнизона ВСУ. Дальше до границ с Запорожской и Днепропетровской областями у противника нет серьезных оборонительных рубежей.Одновременно к "ленточке" пробиваются севернее. Подразделения "Центра" со стороны Котляровки и Троицкого приблизились к границе с Днепропетровщиной на три километра. Заход туда позволит отрезать остатки южнодонецкой группировки ВСУ от остальных сил, что приблизит ее разгром. По тактике российских войск заметно, что Генштаб сделал ставку на изоляцию района боевых действий. Армию Украины дробят на части, нарушают ее логистику, после чего подразделения, оказавшиеся в мешке, либо уничтожают, либо принуждают к отступлению. Именно так было в Красногоровке, Авдеевке, Марьинке, Угледаре и других населенных пунктах.Теткинская мясорубкаНа курско-сумском участке продолжаются приграничные бои. Группировка "Север" глубоко вклинилась на территорию противника и освободила на днях Марьино, обойдя с юга Юнаковку. Во время вторжения в Курскую область войска и боевая техника ВСУ переправлялись именно через этот населенный пункт. Село важно занять и по той причине, что из него открывается прямая дорога на облцентр — город Сумы.В начале мая ВСУ предприняли несколько попыток наступления. В Курской области — на поселок Теткино. Бронегруппу врага вовремя выявили и остановили — дронами, артиллерией. Атака захлебнулась. Тем не менее вэсэушники с упорством, достойным лучшего применения, продолжают бросать в мясорубку под Теткино все новые подразделения.Белгородское приграничье по-прежнему обстреливают дронами, гаубицами и РСЗО. Под огнем — Чайка, Бессоновка, Тишанка, Екатериновка, Ларисовка, Казинка, Солоти, Подгорное. ВСУ устроили здесь "дроновый террор" и атакуют даже одиночные гражданские автомобили. В частности, на днях украинский FPV-дрон ударил по легковушке, ранив местного жителя.Положительная динамикаНа Запорожском направлении группировки "Восток" и "Днепр" значительно расширили зону контроля восточнее Каховского водохранилища, заняв Лобковое, Степовое, Малые Щербаки и Щербаки. Отсюда — прямая трасса на Орехов, ключевой узел логистики и обороны ВСУ. Бои идут и западнее, в районе села Каменское, которое находится на трассе М-18, ведущей в Запорожье. Но местность здесь преимущественно равнинная. Более-менее крупную бронегруппу от дронов спрятать попросту негде.На Херсонском направлении стороны продолжают "бодаться" за острова на Днепре и обстреливать друг друга дальними средствами поражения. Противник наносит удары по Великой Кардашинке, Алешкам, Новой Каховке, Голой Пристани, Верхнему Рогачику, Райскому, Князе-Григоровке, Малой Лепетихе, Великой Лепетихе и Пролетарке. ВСУ и тут не гнушаются бить по гражданским. Есть раненые.В целом можно сделать вывод, что весенняя кампания прошла для российской армии максимально благоприятно. Противнику не удалось заставить бросить все наши резервы на оборону Курской области. Вместо этого ВСУ сами понесли тяжелейшие потери, восполнить которые без ужесточения мобилизации невозможно. А Россия тем временем переключилась на ключевые направления, в частности Донецкое, успешно освобождая населенник за населенником.

https://ria.ru/20250519/bogatyr-2017893686.html

https://ria.ru/20250506/reuters-2015292236.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

курская область, константиновка, славянск, вооруженные силы украины, безопасность