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Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить

Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить - РИА Новости, 20.05.2025

Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить

Часть популярного арт-объекта "Счастье не за горами" на набережной в Перми может быть затоплена при увеличении сброса воды Камской ГЭС, как и участки в низинах... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:43:00+03:00

2025-05-20T17:43:00+03:00

2025-05-20T17:43:00+03:00

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краснокамск

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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Часть популярного арт-объекта "Счастье не за горами" на набережной в Перми может быть затоплена при увеличении сброса воды Камской ГЭС, как и участки в низинах краевого центра и Краснокамска, сообщило региональное ГУМЧС. "На данный момент осуществляется наполнение водохранилищ: Камского, Воткинского, Широковского. При этом будут увеличены сбросы на Камской ГЭС, что может привести к повышению уровня воды… что негативно скажется на отдельных низменных участках города Перми, Пермского района и Краснокамска. При увеличении сброса возможно затопление части фразы "Счастье не за горами", - сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС Александр Черемных. В ведомстве добавили, что на территории Пермского края сейчас затопленных участков, дорог и мостов нет. Паводок развивается в соответствии с прогнозом, сотрудниками проводится круглосуточный мониторинг обстановки на реках. Вода из реки Камы начала подступать к пермскому арт-объекту "Счастье не за горами" после 5 мая. К середине месяца она достигла нижнего края инсталляции. Последний раз надпись была в воде в мае 2020 года.

https://ria.ru/20250520/losi-2018012177.html

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