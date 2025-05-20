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Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить - РИА Новости, 20.05.2025
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17:43 20.05.2025
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Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить
Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить - РИА Новости, 20.05.2025
Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить
Часть популярного арт-объекта "Счастье не за горами" на набережной в Перми может быть затоплена при увеличении сброса воды Камской ГЭС, как и участки в низинах... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:43:00+03:00
2025-05-20T17:43:00+03:00
пермь
краснокамск
пермский район
паводки в россии
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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Часть популярного арт-объекта "Счастье не за горами" на набережной в Перми может быть затоплена при увеличении сброса воды Камской ГЭС, как и участки в низинах краевого центра и Краснокамска, сообщило региональное ГУМЧС. "На данный момент осуществляется наполнение водохранилищ: Камского, Воткинского, Широковского. При этом будут увеличены сбросы на Камской ГЭС, что может привести к повышению уровня воды… что негативно скажется на отдельных низменных участках города Перми, Пермского района и Краснокамска. При увеличении сброса возможно затопление части фразы "Счастье не за горами", - сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС Александр Черемных. В ведомстве добавили, что на территории Пермского края сейчас затопленных участков, дорог и мостов нет. Паводок развивается в соответствии с прогнозом, сотрудниками проводится круглосуточный мониторинг обстановки на реках. Вода из реки Камы начала подступать к пермскому арт-объекту "Счастье не за горами" после 5 мая. К середине месяца она достигла нижнего края инсталляции. Последний раз надпись была в воде в мае 2020 года.
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пермь, краснокамск, пермский район, паводки в россии, россия
Пермь, Краснокамск, Пермский район, Паводки в России, Россия
Часть арт-объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить

Часть объекта "Счастье не за горами" в Перми может затопить вода с Камской ГЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАрт-объект на набережной реки Камы в Перми
Арт-объект на набережной реки Камы в Перми - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Арт-объект на набережной реки Камы в Перми. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Часть популярного арт-объекта "Счастье не за горами" на набережной в Перми может быть затоплена при увеличении сброса воды Камской ГЭС, как и участки в низинах краевого центра и Краснокамска, сообщило региональное ГУМЧС.
"На данный момент осуществляется наполнение водохранилищ: Камского, Воткинского, Широковского. При этом будут увеличены сбросы на Камской ГЭС, что может привести к повышению уровня воды… что негативно скажется на отдельных низменных участках города Перми, Пермского района и Краснокамска. При увеличении сброса возможно затопление части фразы "Счастье не за горами", - сообщил начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС Александр Черемных.
В ведомстве добавили, что на территории Пермского края сейчас затопленных участков, дорог и мостов нет. Паводок развивается в соответствии с прогнозом, сотрудниками проводится круглосуточный мониторинг обстановки на реках.
Вода из реки Камы начала подступать к пермскому арт-объекту "Счастье не за горами" после 5 мая. К середине месяца она достигла нижнего края инсталляции. Последний раз надпись была в воде в мае 2020 года.
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